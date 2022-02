Sono tre anni e mezzo che sta in campagna elettorale. Elvira Serra medico e politico di lungo corso, tiene alto il vessillo familiare e si candida questa volta a sindaco. Da tre anni e mezzo è in campagna elettorale e cioè da quando, con quasi mille voti, venne messa fuori dalla giunta dopo aver preso una marea di voti risultata la prima eletta ad Agropoli nelle scorse elezioni nel Pd. Lei ha seguito renzi in italia Viva, un trasloco indolore perchè alla regione si è candidata risultando ancora lòa prima eletta ad Agropoli e con una quantità di voti in provincia tanto da far scattare il quoziente andato poi a quell’incpace del presidente del parco nazionale del Cilento, il sindaco di Sassano. Dopo quell’affermazione ha cominciato a costruire la sua candidatura alla guida della città, l’hanno conteggiata in tanti, da Di Biasi ad Alfieri, sostenuta dal segretario nazionale del partito Rosati, coccolata da Matteo Renzi, Serra è considerata una leader politica e il suo nome è ancora in gioco per guidare il centrosinistra altrimenti andrà da sola. nelle ultime ore ha diramato un comunicato:

«In occasione dell’Amministrative 2022 per il rinnovo del Consiglio Comunale della città di Agropoli – spiega Elvira Serra – come da tempo annunciato, sarò candidata sindaco della nostra bella Agropoli. Nelle scorse ore abbiamo chiuso la prima lista, mentre la seconda lista a giorni sarà completata e ci auguriamo che tanti ancora si uniscano a noi. Non loghi vuoti ma persone vere che si impegnino in prima linea, mettendoci nomi e passione.

Non c’è tempo da perdere – prosegue – siamo infatti già da tempo a lavoro per dare un’alternativa alla città in cui sono nata, lavoro e vivo con la famiglia. Un posto che amo più di me stessa. Sto notando, con grande piacere, che c’è tanto entusiasmo in merito a questa sfida avvincente che ci attende. Avrò l’appoggio di tanti giovani professionisti che vogliono una città più agile, meno burocratizzata che risponda in maniera innovativa e capace di affrontare le sfide del futuro. I giovani possiedono gli strumenti moderni per entrare in questo processo di cambiamento. Dobbiamo essere capaci di accoglierli e metterli al centro dei processi produttivi e programmatici utili allo sviluppo sociale integrato».

«Credo – sottolinea – che i tempi siano maturi perché Agropoli possa avere un sindaco donna. Un ruolo che svolgerei quotidianamente, dal mattino alla sera. Sono donna, ma anche una manager preparata e tenace che ha già dato prova di capacità politica ed amministrativa e che saprà svolgere il ruolo a cui la città vorrà chiamarla, attraverso il proprio consenso. La mia ambizione è unire la città intorno ad un progetto che accolga competenza ed esperienza, insieme all’innovazione. Nelle nostre liste ci sono uomini e donne pronti a dedicarsi all’attuazione dei progetti per il miglioramento e la crescita di tutti, nessuno escluso, con un metodo squisitamente democratico, di merito e di uguaglianza».

«Chi sceglie di essere primo cittadino – conclude – dovrà dedicare ogni minuto del suo tempo alla cosa pubblica, per dare il meglio a cittadini e turisti. Per me sarebbe un grande onore far tornare la nostra città al suo ruolo centrale».

Se dovesse essere eletta sindaco di Agropoli non sarebbe la prima donna . Negli anni sessanta dal 15 ottobre 1968 all’11 giugno 1970 ci fu Tania Troise a guidare la città.