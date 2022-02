La sorpresa è stata quando Adamo Coppola all’inizio della seduta ha ritirato la candidatura per il resto hanno fatto solo chiacchiere. Alla riunione erano presenti il Pd, tra cui il sindaco, Il Psi con la segretaria e Franco Di Biasi e Mario Pesca per i grillini. Adamo Coppola ha fatto un passo indietro naturalmente bluffando e gli alleati non sono caduti nella trappola e ha rimesso in mano alla coalizione l’indicazione del sindaco. Un mossa studiata a tavolino forse per cercare di perdere altro tempo e per nascondere i problemi dello stesso Pd attaccato su tutti i fronti dagli alleati o presunti tali ma anche per non far riorganizzare eventuali altre coalizioni guidate da Cianciola, da Elvira Serra e dallo stesso Coppola. Serra ha subito preso le distanze sostenendo che lei è già candidata a sindaco e non accetta altre decisioni.

Di Biasi ha compreso il bluff del sindaco e si è messo a bluffare dopo gli strali del suo partito contro Coppola ha detto che qualsiasi nome andrebbe bene parlando dell’unità della coalizione, sulla stessa lunghezza d’onda anche Pesca il quale ha detto di essere aperto a tutte le soluzioni nel segno dell’unità del centrosinistra. In pratica non hanno fatto niente perchè Coppola li ha anticipati e ha detto di dover sentire anche le civiche, quindi prossima riunione con le liste civiche (la lista Coppola) e i tre consiglieri della lista (Idee comune con tre consiglieri che si stanno offrendo al migliore offerente ). Una barzelletta infinita. Uno sporco teatrino della politica mentre la città versa in condizioni pietose e il Pd oltre ad avere colpe grossolane nello sfascio della città ancora porta in canzone alleati o presunti tali. Alla fine Serra non ha voluto firmare il documento nonostante le insistenze soprattutto di Mario Pesca ormai appiattito sulla candidatura di Coppola e il Pd ha annunciato l’uscita di un comunicato. A due mesi dall’elezioni la coalizione che ha amministrato la città negli ultimi 20 anni non ha ancora il candidato sindaco, non ha un programma e non c’è nemmeno come coalizione. Hanno prima logorato un sindaco e poi lo hanno buttato in pasto ai suoi detrattori invece di sostenerlo ad oltranza ben sapendo che se ha commesso degli errori sono la conseguenza dell’inefficienza del Pd. Una decisione capestro quella del pd di incontrare i detrattori di Coppola gravissima. Un primo passo per disinnescare la candidatura di Adamo Coppola al quale hanno chiesto di bleffare ritirando la candidatura ma che cercheranno poi di ufficializzare con un altro bluff. Coppola è caduto nella rete. Il sindaco ora deve sperare che non trovano l’accordo sul nome del candidato sindaco e demandare tutto alle segreterie provinciali dove il figlio di De Luca è pronto a ripescarlo. Sergio Vessicchio