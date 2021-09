Hanno tenuto sotto scacco il sindaco Adamo Coppola per mesi interi minacciando di non votare il bilancio, di farlo saltare, di sfiduciarlo e via dicendo, lo hanno fatto una monnezza, criticato, vilipeso, insultato, messo al patibolo e poi lo hanno salvato votando il bilancio, tutti uniti come dei pecoroni ma affaristi. La loro tattica era minacciarlo, renderlo debole per costringerlo a dire di si alle loro richieste. E puntualmente il sindaco per non farsi votare contro il bilancio e far sciogliere il consiglio comunale ha accettato le richieste e fra qualche giorno si vedranno. Ma quali sono le richieste dei consiglieri comunali? Si va da concessioni edilizie, a posti nelle cooperative e municipalizzate, a deleghe.

Contributi per amici e parenti. Ognuno ha richiesto e ha ottenuto. Il sindaco si è dovuto piegare ai loro pruriti per farsi votare il bilancio. Non c’è nulla di politico in questa votazione dello strumento contabile. Psi, Pdi e laportiani hanno votato tutti insieme il bilancio dopo essersi scannati, uno contro l’altro. la politica è questa. Il partito democratico è un partito vergognoso ad Agropoli, il sindaco ne fa parte ma sulla gestione del porto il primo cittadino li ha definiti in tutti i modi. Il Psi ha nel leader Franco Di Biasi ormai un nemico giurato e dichiarato del sindaco, i laportiani sono egemoni in questa coalizione e le loro richieste sono state ampiamente esaudite. Si va dal lido di Lelè Di Nardo, il sindaco ha messo nel cassetto tutte le sentenze a sfavore del consigliere a proposito della querelle Lido azzurro – lido oasi, al centro per anziani e via dicendo e tante altre cose che non si sanno. Ognuno ha ottenuto. E il bilancio è passato.