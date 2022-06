Il sindaco è solo spettatore passivo di una partita tutta nelle mani di Franco Alfieri il quale decide tutto. Marcato a uomo da Gennaro Russo, non lo lascia un solo minuto, adesso deve ottenere il posto per la moglie e la crescita di livello per se stesso e ancor di più prendere il posto di Sgroia nella Sarim, Roberto Mutalipassi è al centro di un vero e proprio caso. Lo devono spappolare tutto, ottenere posti, prebende e concessioni e fanno a gara a chi lo seduce e lo spoglia prima. Naturalmente Gennaro Russo farà, come sempre la parte del padrone, lo vedrete. Marciano primo eletto rivendica un ruolo di primo piano nel governo cittadino dopo aver preso, meritatamente, una messe di voti da sentirsi responsabile e impegnato in prima persona, per cui ha riferito di voler dare un grosso contributo per Agropoli vista la sua posizione privilegiata decretata dal popolo.

Emidio Cianciola ispiratore di una lista che ha preso ben due consiglieri, come da patti, vuole entrare in giunta, sostenuto anche dai suoi tra i quali il candidabile ma ineleggibile Santangelo capace di ha esercitare la sua presenza nella municipalizzata per ottenere un posto in consiglio comunale suscitando un vespaio di polemiche prima tra gli stessi compagni di lista e poi tra gli avversari. C’è poi Franco Di Biasi forte di un consenso molto importante, ha partecipato alla stesura delle liste e della coalizioni, è un fedelissimo di Franco Alfieri e molto capace, stimolato anche dal consenso e dalla fuoriuscita di Adamo Coppola il quale gli aveva tarpato le ali e cerca spazio ai lavori pubblici con la carica di vice Mutalipassi. C’è da aspettare gli ordini di Franco Alfieri prima di sapere chi sono i nomi destinati alla giunta anche nel ridisegno del consiglio comunale costruito scientificamente dal leader piddino.

La città nel frattempo è allo stato pietoso, il lido azzurro e la marina sono in piena emergenza, l’Agropoli Cilento servizi è una piaga di questa città. Il presidente Gorga sta più su facebook che alla presidenza (scrivendo spesso un mare di cazzate e cercando di sviare velenosamente i reali problemi di Agropoli) giusto per far notare a Franco alfieri che anche i suoi servi e lecchini vanno su facebook e non solo i suoi avversari. Ma Franco lo sa benissimo. Una cosa è certa la corte di parassiti, senza essere eletta, è stata già tutta riconfermata. E come si può notare è cambiato il musicante(Adamo Coppola per Roberto Mutalipassi) la musica è sempre la stessa.. Non c’erano dubbi, con l’aggravante che Mutalipassi è un asino in mezzo ai suoi( con una moglie che si impiccia degli affari di tutti, che chiama a casa la gente, va nei negozi e dalle partite iva seguite del marito a esercitare il potere del marito) ed è un contabile il quale ignora cosa significa amministrare una città. Alfieri la mattina venga ad amministrare Agropoli e il pomeriggio amministri Capaccio Paestum ormai si sa che è lui il sindaco di Agropoli perchè la città è nella merda, non continuiamo a prenderci per fessi. Mutalipassi è solo il prestanome. Sergio Vessicchio