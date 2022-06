Ad accorgersene sono stati i ragazzi dell’entourage di Raffaele Pesce. Sono le schede ballerine e sono inserite a tratti nelle urne. I rappresentanti di lista se ne sono accorti e hanno chiesto di far mettere a verbale il tutto ma i presidenti non hanno verbalizzato. La denuncia in procura ancora non c’è perchè stanno facendo il riconteggio quello normale prima di arrivare alle schede con le incongruenze Se si appureranno imbrogli si apre una stagione molto pericolosa per la città di Agropoli ma soprattutto l’inquinamento del voto sarebbe uno smacco per la città enorme e confermerebbe l’esistenza di un sistema pericoloso.

LE SCHDE “BALLERINE”

Vengono chiamate schede ballerine e non sono schede timbrate dai presidenti ma immessi all’interno dell’urna già con il voto sopra. Sono di un colore leggermente diverso e sono stampate in tipografie diverse. Secondo i rappresentanti di lista di Pesce ne sarebbero veicolate molte e quando se ne sono accorti hanno chiesto di farle inserire nel verbale senza successo. La differenza minima per il ballottaggio porterebbe poi comunque ad un riconteggio delle schede e intanto Mutalipassi potrebbe comunque già partire per amministrare.

LA PROTESSTA DELLA SERRA

“Mancano molti voti – afferma Serra- siamo sei persone di famiglia e siamo dei professionisti e sappiamo votare ma nel seggio i voti mancano. E’ stato fatto un casino esagerato, andrò in consiglio comunalee farò il mio dovere di opposizione”.