La misura è colma, il partito democratico che è il partito del sindaco ha rotto gli indugi e sta valutando l’opportunità di mandarlo a casa, anche se l’ipotesi seppur suggestiva per la città che non aspetta altro, sembra quasi fantasiosa. Ormai tra il partito democratico e il sindaco non corre più buon sangue. Il primo cittadino è accusato di non rapportarsi più con chi lo ha fatto eleggere, di essersi “accosciato” a La Porta e di andare avanti per i fatti suoi mortificando assessori partito e direttivo. Noi abbiamo parlato con quasi tutti gli esponenti del Pd e dicono tutti la stessa cosa: “In questo modo non si può proseguire”. Il partito, dunque, ha preso atto del fallimento di Adamo Coppola, ne è consapevole ed è in grande imbarazzo. La città è in ginocchio e ognuno cerca di “arraffare” quello che può tra funzionari, consiglieri comunali e sottobosco. Il pd è ad un bivio e pensa di cacciarlo come quando fu costretto a cacciare Domini e li l’azione fu sostenuta da Franco Alfieri all’epoca assessore provinciale ai lavori pubblici. Questa volta Franco Alfieri sembra più defilato per una sfiducia ma amareggiato per il baratro che Adamo Coppola e Massimo La Porta due sue invenzioni politiche hanno portato la città. I consiglieri comunali del Pd, il direttivo interno, a parte qualcuno (Sorrentono), spingono per mettere fine a questa esperienza amministrativa ma sembra che al momento proprio Franco Alfieri frenerebbe. L’ex sindaco ha messo sul piatto della bilancia l’estate senza il sindaco e non sarebbe, secondo Alfieri, passabile ne politicamente ne amministrativamente.

I consiglieri comunali con il direttivo sostengono che non possono essere Adamo Coppola e Massimo La Porta a gestire le elezioni perchè da qui alle urna farebbero man bassa, rastrellerebero tutto ciò che si può prendere per arrivare ad un portafoglio di voti molto congruo. Il Pd sostiene che facendo ora la sfiducia in consiglio a ottobre si andrebbe a votare anticipatamente con una serie di vantaggi tra le quali la mancanza di organizzazione degli avversari e la mancata gestione delle elezioni di chi oggi ha le mani in pasto. Il segretario Modestino Rosiello è tra i più agguerriti contro il primo cittadino ma è la voce di quasi tutto il partito. Vedere la città ridotta in questo modo non fa piacere a nessuno ne tantomeno al partito di maggioranza realtiva sul cui groppone peserebbe la sconfitta elettorale. Non c’è angolo della città dove non si grida allo scandalo amministrativo. Il dissenso è generale. Se quindi il rapporto tra il Pd e il sindaco è questo si comprende bene che una ricandidatura, se finisce la legislatura , è praticamente non prevedibile al momento. Ma il partito teme la fine della legislatura che darebbe all’attuale sindaco qualche possibilità di candidatura per cui la fine dell’esperienza amministrativa molto prima del tempo escluderebbe Coppola dalle primarie e dal casting per la scelta del candidato. Fra l’altro in giunta il sindaco ha anche un potenziale candidato contrario al Pd ,l’assessore Roberto Mutalipassi il quale trova consensi nel centro dello schieramento politico locale. Leriunioni del Pd s’infittiscono,alcune aperte altre segrete, il dibattito interno è forte, i segnali sono chiari,al momento il Pd ha scaricato il sindaco anche se l’impressione è che il sindaco ha scaricato il pd molto prima. Sergio Vessicchio