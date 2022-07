Il diktat da Capaccio Paestum è perentorio, via il comandante della polizia municipale Maurizio Cauceglia. L’azione dell’assessore Di Filippo (clicca qua) sotto indagine della procura della repubblica di Vallo della Lucania il quale annunciava il taglio del comandante e che ha invelenito l’intera città, trova riscontro nelle richieste del “capo supremo” della politica cilentana Franco Alfieri. Il sindaco faccia gialla e la maggior parte di consiglieri e assessori non sono d’accordo con Alfieri la cui azione è sostenuta, come è noto, da Di Filippo, Gorga, Capozzoli, Gennaro Russo, Rosario Bruno, Vanna D’Arienzo la nota banda di alfierani. Incerta la posizione di Pesca e Pizza fedelissimi di Alfieri mentre tutti gli altri sono contro la decisione di Alfieri il quale pressa per far fuori il comandante della polizia municipale di Agropoli fiduciario dell’amministrazione precedente. Battaglia annunciano in primis Apicella e Lampasona nella giunta e Cammarota nella maggioranza i quali sono impegnati in prima fila per la difesa del numero 1 della polizia municipale da loro considerata una conquista, puntano ad andare avanti con il comandante Cauceglia. Il fronte pro Cauceglia è largo e cresce.

Per il momento il netto no a Franco Alfieri è arrivato da Mutalipassi, il sindaco faccia a gialla non sembra d’accordo con l’ordine di Alfieri di mandare Cauceglia via per una serie di motivi. Il primo è relativo al fatto che Cauceglia era fiduciario di un’amministrazione e una giunta nella quale Mutalipassi era assessore al bilancio, quindi smentirebbe se stesso e la sua azione precedente(essendo faccia gialla non ci meraviglierebbe), in secondo luogo perchè sa della bravura del comandante e di quanto aiuto gli sta già dando e poi per un fatto politico, la cacciata di Cauceglia determinerebbe la prima frattura dell’amministrazione perchè perderebbe pezzi e consensi all’interno della sua stessa maggioranza con elementi della maggioranza pronti a lasciare e passare all’opposizione se si fa un atto così grave e pericoloso per la città. I numeri sono risicati. Comite e Cammarota determinati nel dare forza e sostegno al comandante e 5 dell’opposizione costituirebbero ben 7 potenziali firme per la sfiducia ne basterebbero 2 per tornare alle urne. Questo dimostra che la vittoria(falsa) risicata alle urna ha di fatto tolto il controllo totale al sistema il quale ora deve fare i conti con numeri ballerini e non si possono prendere decisioni capestro solo per sfizio senza pensare minimamente alla città di Agropoli la quale batte la fiacca ed ai piedi di pilato. Sergio Vessicchio