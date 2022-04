Tra il dimissionamento e le dimissioni passa poco. Adamo Coppola sindaco di Agropoli li avrebbe esautorati e gli lo avrebbe comunicato, Alfieri ha giocato d’anticipo e li ha fatti dimettere, il sindaco di Capaccio Paestum lo ha ha chiesto durante una riunione di ieri sera. Roberto Mutalipassi, Rosa Lampasona, Vanna D’Arienzo non pagano per mancanza di competenze ma solo per scelte politiche. E’ giusto dire questo. Resta da vedere i vertici di Agropoli Cilento servizi sempre di riferimento ad Alfieri cosa faranno ma l’orientamento di Adamo Coppola è di decapitare la municipalizzata sulla quale è avvenuto il vero scontro perchè era pressato per immettere nel bilancio della municipalizzata soldi che invece Coppola vuole mettere nel bilancio dell’ente e per questo motivo si è arrivati ad una scazzottata in municipio. Le nostre anticipazioni di ieri (leggi qua) trovano conferma ma il quadro cambia poco.

SFIDUCIA E SIMBOLO

E’ evidente che la partita si sposta sulla sfiducia. Vedremo come si ricomposiziona il consiglio comunale e se in seguito alle dimissioni ci saranno le firme di almeno otto consiglieri davanti al notaio tutte insieme oppure la crisi viene portata in consiglio comunale con la sfiducia costruttiva.

Alfieri e i suoi si sono staccati da Adamo Coppola per non candidarlo e quindi Coppola rimane il candidato del centro sinistra ma senza Alfieri e gli alfierani sfileranno tutti nelle civiche come a Capaccio Paestum. Ora Alfieri sta lavorando per far togliere il simbolo del Pd ad Adamo, ora la partita è sul simbolo. Una partita decisiva. Sergio Vessicchio