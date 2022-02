Era prevedibile, era nell’aria. Sono arrivate in redazione migliaia di proteste per la candidatura di Nino Abate uomo prima di Alfieri nelle sinistre e poi successivamente dell’udc e ancora bocciato trombato come candidato sindaco. Una scelta a dir poco fuori luogo politicamente secondo i simpatizzanti del partito della Meloni anche per l’improduttività del personaggio nel fare proposte costruttive per la città. Abate cerca solo ed esclusivamente un posto in consiglio comunale e dato che non vanta ne seguito, ne un pacchetto di voti in grado di potersi candidare in qualsiasi lista, ne tantomeno un curriculum politico da potersi farsi preferire dagli elettori ora punta al quorum di Fratelli D’Italia per rientrare in consiglio comunale. 5 anni fa formò una coalizione e venne bocciato sonoramente dal popolo entrò in consiglio per il quorum preso da una delle liste che lo appoggiavano.

Come fa Fratelli d’Italia a candidare sindaco una persona con questo curriculum politico. Un’altra manovra strana di Cirielli? Cirielli dove vuole arrivare con questa candidatura? Fratelli D’Italia a livello nazionale è il primo partito quale sarà la figura se ad Agropoli non confermerà il primato? Ma per quale motivo Abate, nella vita fa l’ingegnere, cerca così accanitamente un posto in consiglio comunale ad Agropoli? Cirieli e coloro che hanno firmato il comunicato stampa lo sanno? E Abate come fa a candidarsi con il partito che ha fatto chiudere l’ospedale di Agropoli? Gli elettori sappiano tutto questo nella libertà delle loro scelte sempre rispettabili anche se andranno a votare l’ennesima inconcludenza e controversia politica di Edmondo Cirielli e l’ennesimo saltimbanco di Agostino Abate. Sergio Vessicchio