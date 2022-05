“DAL TERRITORIO AL SOGNO CHIAMATO RINNOVAMENTO”

Tanti volti nuovi tra i candidati a consiglieri comunali che il 12 Giugno 2022, in vista delle prossime elezioni comunali ad Agropoli, si giocheranno la tornata per entrare in Consiglio. Tra questi, la giovane Annalisa Siano, Event Manager del Partito Socialista di Agropoli, che dopo una prima esperienza da vicepresidente della Federazione giovanile Fgs, decide di continuare a muovere i suoi passi in politica, rilasciando queste dichiarazioni: “Sono tra le new entry di questa campagna elettorale, tra i giovani, tra quelli che ancora non hanno una professione ben delineata nel presentarsi, ma nella vita mi occupo di giornalismo, sono stata sempre in prima linea nell’organizzazione di eventi e manifestazioni nella mia Città Agropoli e ho avuto l’onore di militare in campi, quali l’associazionismo e il volontariato.

Questi ultimi hanno rappresentato la mia più grande palestra … essere volontaria per la mia comunità, in diversi settori ha fatto sì che io acquistassi sempre maggiori consapevolezze, mi ha fatto sentire spesso parte di un’idea che nasce, di un progetto che viene portato avanti e perché no, di una squadra e credo che non esiste niente di più bello! Il mio territorio è stato una scelta, forse la più egoistica che esiste ed era quasi inevitabile giunti a questo punto della corsa, che arrivasse per me anche l’esperienza della candidatura. Me la gioco lealmente, con la voglia di imparare e divertirmi ma soprattutto con la certezza che non sarà il risultato raggiunto il 12 giugno a definire il mio futuro, perché dal 13 tornerò, senza dubbio alcuno, a sedere nei tavoli di idee che mi hanno vista sempre parte attiva di impegno, passione e sacrificio. Questo è quanto posso garantire a chi deciderà di seguirmi.