Una vergogna, costringere i 4 candidati sindaco a confrontarsi e nessuno dei 4 potersene uscire solo perchè si sentirebbero accusati di essere scappati. Una fantomatica associazione denominata (AOTA ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI AGROPOLESI) ,sarebbe poi turistica ma per la città di turismo non ha fatto mai niente, molto vicina a Mutalipassi, quindi già indirizzata politicamente, si arroga il diritto di prendere per il guinzaglio i 4 candidati e loro, sbagliando, ci sono anche andati. Ebbene con arroganza, approssimazione, sufficienza e mediocrità, proprio come fanno turismo, hanno convocato i 4 candidati a sindaco per scimmiottare trasmissioni televisive non avendo ne competenza, ne cultura, ne documentazione, per mettere i 4 candidati uno vicino all’altro. Una cosa inutile talmente inutile da evidenziare la nullità di cose futili per la comunità.

E’ sicuramente una pagliacciata pubblica tesa poi a strumentalizzarla a proprio piacimento. D’altra parte questa associazione, inutile per la città ma utile solo per i propri interessi, ha solo sempre chiesto e mai dato ad Agropoli. Sono solo sfruttatori. Anche per colpa di questa gente e non solo del partito democratico Agropoli è finita turisticamente nella merda. Invece di fare proposte concrete pensano a fare solo show vergognosi ridicolizzando i 4 candidati sindaco i quali non possono fare a meno di andare se no finiscono criticati sui social. Questo significa che alla città non pensano assolutamente. Cose stupide delle quali la gente non sa che farsene.