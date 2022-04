L’ex sindaco di Castellabate rilancia la sua candidatura a sindaco ad Agropoli. Sembrava che avesse messo l’anima in pace e di rinunciare alla figuraccia, non tanto per i voti da prendere o non prendere, ma soprattutto per aver messo insieme, in poco tempo, gente pluri bocciata alle elezioni. Il coraggio glielo riconosciamo, la faccia tosta pure. Ora si ripropone ancora manovrato da un grillino fallito capace di essere bocciato in tutte le competizioni nelle quali si è presentato. Un personaggio che ha istigato Spinelli contro i vertici del centrodestra del quale poteva essere il candidato, lo ha fatto inimicare per poi manovrarlo a proprio piacimento e ora per uno scranno a palazzo di città lo “mboca” per farlo candidare. Non sappiamo quale sia il rapporto tra Spinelli e il grillino politicamente fallito, qual’è l’intesa, quali sono gli interessi.

Per quale motivo Spinelli si sta prestando a questo gioco, perchè ci sta mettendo la faccia? Le voci di piazza dicono che sono “amichetti” da tempo e che Spinelli fa tutto quello che “ordina” il grillino politicamente fallito. Sarà solo una voce di marciapiede questo è certo ma i motivi reali per i quali Spinelli vuole inserirsi nella politica agropolese, a questo punto, non sono politici. Costabile Spinelli è stato sindaco di Castellabate, assessore provinciale, ha cambiato vari partiti ed è stato più volte bocciato, al senato, alla regione e per due volte alle ultime elezioni di Castellabte appoggiando prima la Maiuri e poi Di Luccia mentre ha vinto Marco Rizzo. Ora si candida ad Agropoli senza avere seguito e con un grllino fallito che lo muove a proprio piacimento. Sergio Vessicchio