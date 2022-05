Durante un ridicolo confronto ( non si offendano i colleghi presenti) inutile e dannoso tra i candidati a sindaco per la città nel quale non sono emersi colpevolmente i reali problemi di Agropoli e le reali prospettive per la città, di fatto non si è detto niente di particolare, una perdita di tempo con imbarazzanti vuoti ( non per colpa dei candidati ma a causa di un’organizzazione penosa e priva di contenuti). Da questa tarantella spacciata per confronto nella quale si vuole scimmiottare il giornalismo quello vero è emerso ridimensionamento netto di Agropoli per cultura, prestigio e proposte. A far emergere un fatto molto inquietante è stata la candidata Elvira Serra la quale senza mezzi ermini, rispondendo a chi l’accusava di aver fatto una lista di familiari ha detto: ” Hanno minacciato i miei candidati per indebolirmi e per completare quella lista mi sono rivolta alle mie persone di fiducia. Un fatto gravissimo, Serra non ha detto chi sono stati i minacciati e chi li ha minacciati ma con questa accusa mette in allarme la questura, le forze dell’ordine e getta una serie di dubbi sulla regolarità del voto ad Agropoli.

Come è noto gli ultimi sondaggi prima della presentazione delle liste (ora non si possono fare sondaggi) hanno dato un sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo e l’accusa della Serra è inquietante proprio perchè, se è vero quanto afferma, ci può essere un inquinamento netto del voto. E’ evidente ora l’intervento o, quanto meno, l’interessamento della forze di sicurezza per verificare l’accaduto. Non sembra improbabile una convocazione della Serra dall’autorità giudiziaria per sentire più dettagliatamente quanto è successo. Ricordiamo la convocazione della Serra in procura(leggi qua) quando ha dovuto riferire al Pm Montemurro sull’inchiesta del maggio di 3 anni fa. Un’accusa molto pesante di Elvira Serra candidata a sindaco di Agropoli tesa a generare ancor di più il clima infuocato presente in città dopo la defenestrazione di Adamo Coppola e le accuse di Franco Alfieri (clicca qua) dal palco del teatro proprio contro La Porta e Serra e le accuse del segretario pd Modestino Rosiello contro Pesce. E siamo alla vigilia dei comizi che partono il prossimo fine settimana quando in piazza della Repubblica parleranno a turno La Porta, Serra e Pesce mentre, come è noto, Mutalipassi ha rinunciato anche a fare comizi tranne l’ultima sera. Lo ribadiamo ancora una volta, i candidati tutti evitino questi confronti ridicoli e disorganizzati e di scadente profilo, in questo modo non sembra Agropoli ma una città di sottosviluppati, di fatto Agropoli non lo è ma in questo confronto purtroppo lo è stata. Sergio Vessicchio