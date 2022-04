I distinguo pesano in questo particolare momento delle trattative per la presentazione delle liste e delle coalizioni. Dopo lo scioglimento della coalizione di Adamo Coppola, mai nata comunque, gli ex fedelissimi stanno trovando collocazione e se Verrone, Framondino sono stati accolti a braccia aperte da Mutalipassi la stessa cosa non si può dire per Santosuosso e Salvatore Coppola i quali rifiutati da Alfieri fanno sapere che sono stati loro a rifiutare Alfieri(clicca qua). Discorso per Cammarota per il quale la coalizione si spacca. Da una Parte il presidente dell’Agropoli servizi e funzionario del comune Capozzoli il quale, con Mutalipassi lo accoglierebbe a braccia aperte dall’altro Franco Di Biasi, tutto il Psi con il Pd non lo vogliono prima perchè è stato un leale fedelissimo di Adamo Coppola, l’ex sindaco come si sa è schifato da questi due partiti, poi perchè ha molti voti e qualcuno li dentro potrebbe restarci le penne. Capozzoli ha favorito un incontro con Franco Alfieri,la sensazione è che entrerà in coalizione nonostante Franco Di Biasi si sta opponendo con tutte le sue forze in sintonia con il Pd.

QUESTIONE CACCAMO

Fratelli d’Italia in sintonia con la Serra sembra stiano convincendo Spinelli ad aderire al progetto il quale però ha il problema di Caccamo l’ex grillino traghettato da Franco Alfieri con il quale è stato candidato ai grillini, candidato alla regione e al comune e puntualmente bocciato dalla gente e ora a sostegno di Spinelli al quale ha fatto sbagliare tutta la campagna elettorale isolandolo di fatto dall’agone politico . Un problema serio perchè non lo vogliono assolutamente ne i candidati ne i vertici. Le sue battaglie contro il centrodestra sono state durissime in special modo contro i vertici Berlusconi e Salvini ma anche contro la Meloni. Trovarselo dentro ora per tanti sarà motivo di fuga. In tanti elettori fanno sapere di non votare la coalizione se leggono il nome di Caccamo. Se Spinelli appoggerà la Serra si riduce a 4 la rosa dei sindaci, ha paura di fare una mega figura di merda. Non si capisce perchè uno dell’esperienza politica di Spinelli si fa portare a spasso da Caccamo. Mha. Sergio Vessicchio