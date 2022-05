A candidature presentate, ho fatto alcune considerazioni che, nella qualità di semplice libero cittadino-elettore, intendo esternare.

Con due preliminari precisazioni.

La prima è che non scrivo perché non sono stato candidato; non ho mai avuto alcuna intenzione in tal senso: se lo avessi voluto, mi sarei organizzato per tempo e – statene certi – sarei arrivato ben preparato all’appuntamento.

La seconda è che, nei prossimi anni, per le nostre aree arriverà una massa inimmaginabile di finanziamenti, e non solo pubblici, sicchè queste elezioni non sono importanti solo per stabilire chi dovrà amministrare Agropoli ma soprattutto per chi dovrà gestire tale incredibile flusso finanziario. Che ci si creda o meno, Agropoli costituisce lo snodo strategico, non tanto per le sue capacità di attrazione turistica (Paestum, con la zona archeologica, ci annichilisce), ma perché è posta in posizione baricentrica tra la fascia marina pinetata a nord e la fascia costiera Cilentana con il Parco. L’importanza concreta di Agropoli è data dal porto (non solo di ottime dimensioni ma anch’esso baricentrico), che costituirà elemento essenziale attorno al quale rimarranno attratti gli investimenti privati (che si prevedono più che consistenti) che seguiranno il PNRR.

Franco Alfieri, navigato interprete della politica locale, lo sa perfettamente, come sa che – se avesse perso Agropoli – sarebbe cominciato lo sgretolamento del suo dominio. Si è dimostrato all’altezza della situazione, anche se il compito è rimasto enormemente facilitato dai vistosi errori commessi dagli altri competitor.

Una sottovalutazione, però, può averla commessa: potrebbe non aver correttamente valutato che gli Agropolesi sono stanchi di essere governati per procura, di vedersi imposto un Sindaco (perché è questo che è avvenuto anche attualmente) la cui unica vera dote deve essere quella di docile esecutore degli ordini del capo.

Ovviamente non si discute dei candidati Sindaco sotto il profilo personale, ma per quello che possono rappresentare sotto un profilo politico.

Roberto Mutalipassi, rispettabilissimo commercialista, sarà pure un candidato serio, onesto e soprattutto “sincero”, ma – al momento – sembra costituire la controfigura del Sindaco, ben altro rispetto a quello che meriterebbe una città di 22.000 abitanti importante come Agropoli. Nell’intenzione di chi lo ha candidato, dovrebbe costituire l’uomo nuovo per mascherare i metodi antichi: ad una parete coperta di muffa, puoi appendere anche il più bel quadro del mondo, maschererà la muffa, ma questa rimarrà comunque attaccata alla parete.

Beninteso, se eletto potrà anche smentirmi e diventare il miglior Sindaco (ne sarei contentissimo, soprattutto se in grado di marcare una vera autonomia), ma non penso deponga bene che gli sia stato suggerito di limitare i confronti con i suoi avversari, dai quali potrebbe uscire con le ossa rotte.

E, poi, dovrà spiegare perché – nella sua veste di assessore al bilancio, che ha determinato tutte le scelte economiche della passata amministrazione e ha votato tutte le delibere di Giunta Municipale – deve essere ritenuto estraneo dai risultati deficitari dell’uscente Amministrazione, tali eventualmente ritenuti da Alfieri se è arrivato a defenestrare e a non ricandidare il Sindaco Coppola.

Elvira Serra, brillante professionista (non si discute), ma lontana anni luce dalla capacità politica del defunto fratello Paolo, del quale sono stato duro e strenuo oppositore, da me – nonostante le battaglie che ci hanno visto contrapposti – profondamente stimato e rispettato.

Ho esaminato le sue liste e sono rimasto sbigottito dal vedere al loro interno il nome della figlia e del nipote: penso che una simile cosa non sia mai accaduta, almeno in una città in cui si vota con il sistema proporzionale.

Lasci stare Dinasty alle serie televisive; la politica è una cosa seria e qui ci si candida a governare Agropoli.

Massimo La Porta è sicuramente il più attrezzato di tutti e dei quattro l’unico in grado di capire i meccanismi dell’Amministrazione senza doversi rimettere agli imput esterni ovvero pendere dalle labbra dei funzionari, pur se capaci.

Non può dirsi “uomo nuovo” estraneo ad un apparato di potere, che fino a un certo punto ha anche condiviso. Ha dimostrato, anche, di non saper cogliere l’occasione che il terremoto della mancata candidatura di Coppola ha offerto. C’è stato un momento in cui si poteva concorrere a coagulare un vasto fronte, anche tecnicamente solido, per abbattere il “regime” o almeno per chi lo ritiene tale. Non ha colto l’attimo per inserirsi, con la necessaria e dovuta generosità, nell’ampio varco che si era creato, puntando così a ribaltare la scena e riempire lo spazio politico che un’eventuale sconfitta di Alfieri avrebbe naturalmente ed irreversibilmente creato.

In politica si può comandare pur senza essere Sindaco.

Raffaele Pesce è l’unica vera novità posta all’attenzione degli elettori: anche se presente nel proscenio politico con la Giunta Domini, nulla gli si può imputare degli ultimi quindici anni.Avrebbe, però, potuto (anzi, dovuto) essere più incisivo e visibile nella vita politica Agropolese (non fosse altro che nel pregresso biennio), così da dimostrare il suo spessore sulle tante battaglie che andavano fatte; aveva un campo largo su cui operare e, con proposte concrete, far sentire la sua voce così da costruire intorno ad essa un meditato consenso frutto della continua e fattiva attività politico-amministrativa.Ha scelto di procedere con un lavoro nascosto e dimesso, che penso potrà solo parzialmente premiarlo, mentre – per essere la novità della politica – avrebbe dovuto utilizzare una terapia d’urto in grado di suscitare un vero e proprio movimento tellurico. Questo è il quadro in cui si dipana, a mio giudizio, il panorama politico Agropolese: ad ognuno, le proprie scelte. Antonello Scuderi