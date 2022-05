Domenico Amato giovanissimo festeggiava l’elezione di Bruno Mautone sindaco di Agropoli del centrodestra

Domenico Amato con l’europarlamentare Vincenzo Sofo

Domenico Amato ex calciatore dilettante, Perito Elettronico, commerciante, 52 anni sempre in prima linea per le battaglie politiche. L’ultima volta si candidò 15 anni fa nelle liste di Forza Italia, è sempre rimasto fedele al centro destra facendo sue le idee di Berlusconi e successivamente di Salvini. Si candida nel raggruppamento civico di Massimo La Porta nel quale sono confluiti gli esponenti di Forza Italia e Lega, una sorta di coalizione nella quale ci sono i rappresentanti dell’attuale governo Draghi. Le ultime campagne elettorali hanno visto Domenico Amato schierarsi al fianco di Giovanni Basile al senato, Vincenzo Sofo alle europee e Valentino Di Brizzi alle regionali. E in tutte e tre le campagne elettorali ha dato un grosso contributo ai candidati riuscendo ad attirare le simpatie degli stessi i quali lo sostengono e lo coccolano. In queste sue parole la motivazione della candidatura:

Domenico Amato con Valentino Di Brizzi

“Dopo 15 anni di nuovo in campo, tanti gli amici soprattutto Giovanni Basile hanno spinto per una mia candidatura al consiglio comunale di Agropoli. In tanti mi hanno detto “”Agropoli ha bisogno di persone oneste e serie come te”” ,io li ringrazio di cuore. Ora tocca a me ricambiare la fiducia Ho scelto una civica #AGROPOLIPUO’ dove ben visibili si notano delle mani che per me simboleggiano il lavoro quotidiano .Le mani trasparenti ed oneste. Sembra un controsenso ma io lavoro tutti i giorni per essere consigliere e non diventare un consigliere per poi lavorare.. io vivo e vivrò del mio l’unico lavoro ed impegno sarà per la mia Agropoli Perche’ AGROPOLI PUO’ migliorare e cambiare passo, continuerò sempre ad essere dalla parte dei Cittadini e soprattutto dalla parte degli ULTIMI come ho fatto per anni. Per me la politica e’ passione, in me troverete sempre l’amico di tutti i giorni a prescindere, io vivo per gli amici e in tanti lo sanno. Ora tocca a voi a darmi fiducia. Se voi lo volete io ci sono. Sono in corsa non per me stesso, ma per voi…GRAZIE di cuore a prescindere..