Siamo agli sgoccioli della campagna elettorale: fra dieci giorni si voterà. Per la verità, mi aspettavo una campagna elettorale più accesa, visto anche il terremoto accaduto nell’ultimo periodo. I candidati hanno fatto sentire la propria voce e Elvira Serra è quella che ha dimostrato più verve. Mi correggo, tre candidati hanno fatto sentire la propria voce, perché il quarto (indovinate chi?) non ha fatto sentire neppure il timbro della propria voce; forse, per un’improvvisa e persistente afonia, ha deciso di non affrontare la piazza, salvo magari una piccola e marginale apparizione in chiusura di campagna elettorale. Penso che, al di là delle candidature, si stiano fronteggiando due posizioni: chi intende proseguire con la politica del capo a cui tutto è rimesso e chi, invece, ritiene oramai indispensabile passare ad una politica più partecipata. Non sono tra coloro che ritengono che Agropoli viva in una sorta di regime; siamo in un paese democratico e – attraverso le elezioni – è ben possibile cambiare le cose perché molti sono liberi di poter esprimere le proprie opinioni e di fare le battaglie che ritengono più giuste ed opportune. Il problema è rappresentato piuttosto dall’inveterata consuetudine di non accettare il ruolo che le elezioni hanno assegnato a ciascuno, di non svolgere – con coerenza, impegno, perseveranza ma anche lungimiranza – la funzione importantissima che in un sistema democratico è assegnata all’opposizione, di voler trovare il modo di sovvertire il risultato elettorale e rendersi “utili” (magari, per chissà quale prebenda) a chi comanda.

E’ solo la mancanza di una vera e decisa opposizione e di un attento ed anche spietato controllo sull’operato dell’Amministrazione che ha consentito a chi ha governato di ritenere che tutto fosse possibile e lecito. L’esempio più fulgido di come ad Agropoli non abbia funzionato il corretto svolgimento della vita democratica lo si ha proprio in questa tornata elettorale: il pregresso candidato Sindaco dello schieramento avverso a quello dominante, a cui era stato conferito dai cittadini il compito dell’opposizione e di costruire il reticolo politico-amministrativo per realizzare un’alternativa, lo troviamo candidamente inserito in una delle liste di Mutalipassi. La mancanza dell’opposizione (mai così assente come in questi anni) ha contribuito alla costruzione di un sistema di potere politico, economico e finanziario senza precedenti nella storia di Agropoli (nemmeno nell’era Maurano, che era il padre padrone della DC). Un sistema, fortemente capillarizzato, in cui il capo intende controllare tutto, che sembra abbia elargito a tanti, ma che – nella sostanza – ha concentrato i veri vantaggi nelle mani di pochi, di un ristrettissimo gruppo.C’è tanta gente che non intende accettare la prosecuzione di un siffatto sistema, ben sapendo che potrà essere avversato anche dall’esterno del Consiglio Comunale da donne ed uomini liberi che hanno voglia di combattere e dimostrare che la politica è partecipazione e non solo comando.

Per tornare all’oggi, lungi dall’essere un elemento di forza, l’aver presentato sette liste a fianco del candidato Mutalipassi è un segno di debolezza, di come si abbia paura che la scelta operata non passi nell’elettorato. Sarebbero bastate quattro liste, ben articolate e concepite, per dare voce alle diverse sensibilità che giustamente dovranno essere presenti nell’Assise Comunale; ciò, però, avrebbe presupposto la scelta di un Sindaco di spessore, magari una giovane donna già impegnata in politica, ma sarebbe venuto meno così l’unico indispensabile requisito richiesto dal capo al primo cittadino: accettare docilmente ed eseguire puntualmente i suoi ordini.

E’ indubbio che – nell’era della globalizzazione – vanno messi da parte i campanilismi, risultando necessario mettere in sinergia più territori. E’ altrettanto certo, però, che – nel corso del prossimo quinquennio – ci saranno da fare alcune scelte che potrebbero vedere in concorrenza Agropoli con Capaccio. Di fronte ad una simile (concreta) eventualità, da che parte pensate si schieri il Sindaco di Capaccio?La domanda è chiara, la risposta (checchè si dirà dai palchi) è semplice e facilmente intuibile da tutti: è ora di smetterla con scelte che siano funzionali solo ad un disegno di concentrazione di potere nelle mani di uno; Agropoli ha bisogno di un Sindaco autorevole e soprattutto autonomo, in grado di saper dire di no quando è necessario e che non sia succube di disegni da altri orditi, un Sindaco che rappresenti in modo adeguato la nostra città senza dover attendere ordini da chicchessia. Anche su questo dovranno riflettere bene i cittadini in vista del voto. Solo un’altra breve considerazione.

In queste ore molti si chiedono se ci sarà o meno il ballottaggio. Non si discute che il candidato Mutalipassi otterrà molti voti , sicuramente molti di più di ciascuno degli altri contendenti; il suo schieramento spera che siano sufficienti a farlo vincere al primo turno, gli altri invece si augurano il contrario. Come è facilmente intuibile, un passaggio attraverso il turno di ballottaggio potrebbe complicare considerevolmente le cose perché i cittadini sarebbero chiamati a scegliere tra due candidati (che, per di più, non avrebbero alle spalle la forza motrice delle liste) e ben difficilmente non verrebbe in evidenza la diversa caratura tra i due soli candidati in lizza. Qualcuno, maliziosamente, sta sostenendo che – potendo accedere al ballottaggio solo uno degli altri tre candidati – il voto per gli altri due si dimostrerebbe non utile (o tale almeno per chi si ritiene abbia meno consensi). L’assunto è semplicemente sbagliato. Ad Agropoli non si vota con il sistema maggioritario dove vince chi prende più voti al primo turno, ma con il sistema proporzionale, nel quale è previsto il ricorso al ballottaggio laddove nessun candidato raggiunga il 50% + 1 voto.

Per tutti coloro che ritengono opportuno che si vada al ballottaggio così da restringere il confronto a due soli candidati, ogni voto espresso per Pesce, La Porta, Serra (indipendentemente dalla persona scelta) è utile per raggiungere l’obiettivo; non lo è evidentemente per chi si auspica di “liquidare” la faccenda sin dal primo turno. Certo un confronto a due potrebbe essere interessante e, perché no, potrebbe riservare sorprese.