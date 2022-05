IL PORTAVOCE DI CALDORO L’UOMO CHE HA CHIUSO L’OSPEDALE DI AGROPOLI AGGREDIVA TUTTI SUI SOCIAL DIFENDEVA LA SCELTA DELLA CHIUSURA DELL’OSPEDALE E PARLAVA DEL SISTEMA DELLE FRITTURE DI PESCE, ORA E’ IL PORTAVOCE DI MUTALIPASSI E DEL PD

Gaetano Amatruda segretario particolare di Stefano Caldoro, vice segretario provinciale di Forza Italia, estrazione Psi di Fasolino conferma la sua natura di personaggio politicamente equivoco. Con questo soggetto abbiamo litigato molte volte perchè dopo che il suo amichetto Caldoro chiuse l’ospedale di Agropoli su ispirazione di Fratelli D’Italia allora Alleanza nazionale, sui social,e non solo, pur di difendere la scelta del suo amichetto Caldoro ha buttato valanga di fango sulla struttura ritenendola inutile, contro Alfieri, contro De Luca padre e figlio successivamente. Si sa l’ospedale fu chiuso per uno sgarro politico, Si doveva colpire Alfieri, non farlo crescere e tutto partì dalle provinciali quando vinse il centrodestra nel 2009 e nel collegio di Agropoli Alfieri prese il 71% delle preferenze. Amatruda ricorda bene quella fase quando sui social premeva per la chiusura dell’ospedale di Agropoli, o quando faceva note contro le nostre proteste alla asl di Salerno, o quando si organizzavano le manifestazioni e i cortei di protesta. mentre una comunità soffriva per la perdita dell’ospedale lui, forte della posizione e del ruolo che gli aveva dato il suo amichetto Caldoro, scriveva e si permetteva di chiamarci anche al telefono, naturalmente si prendeva insulti e improperi.

Ha continuato sempre ad imperversare contro l’ospedale della città di Agropoli coerente alla sua posizione. Ogni elezione o alle comunali a Salerno, o alle regionali si fa sponsorizzare da qualche giornalista amico autocandidandosi a sindaco o a consigliere regionale per poi alzare il prezzo e ottenere incarichi non avendo ne voti e ne seguito Una sorta di Mario Capo salernitano. E quante ne diceva contro Alfieri e De Luca agitando le fritture di pesce tanto per ricordare anche qualche battuta del soggetto. Oggi è il portavoce di Mutalipassi candidato del Pd di Agropoli alla carica di sindaco e sponsorizzato da chi Amatruda definiva il re delle fritture di pesce Franco Alfieri offendendo non solo Franco persona seria e politico eccellente ma un’intera città, Agropoli. Noi però non siamo alla stressa stregua di Amatruda al quale potremmo dire che si è seduto al tavolo di Franco Alfieri e si è fatto portare oltre alle fritture di pesce, anche la bistecca, la soppressata, il formaggio e il vino virtù caserecce dell’unione dei comuni di cui Franco Alfieri è il presidente. Noi diciamo che ha la faccia tosta accettando questo incarico perchè dimostra la sua incoerenza e non solo. La colpa però è di chi lo sta presentando in pubblico. roberto Mutalipassi conosciuto non per il suo ottimo quinquennio di assessore al bilancio e commercialista serio della città di Agropoli ma per quello che ha tradito prima il suo sponsor principlae Massimo La Porta oggi suo avversario politico, poi Adamo Coppola e ora sta tradendo il sentimento di questa città assumendo il segretario di Caldoro il presidente della regione che ha chiuso l’ospedale di Agropoli mentre il suo nuovo portavoce segretario di Caldoro e portavoce della lista “Caldoro presidente” in consiglio regionale. Uno schiaffo a chi ha lottato per l’ospedale, a chi ci ha rimesso la vita per quella chiusura. Le sue responsabilità però le deve dividere con Franco Alfieri con il quale questa volta non siamo d’accordo. Avvallare questa scelta è durissima da accettare per tutti al di la di come andranno le cose. E infine al Pd di Agropoli, la vergogna cittadina, non nelle persone per carità quasi tutte rispettabili e degne di stima e di considerazione, ma per l’operato di questo partito che ha portato Agropoli sull’orlo del baratro. Come mai il pd non parla su Gaetano Amatruda esponente di Forza Italia, segretario di Caldoro e portavoce della lista “Caldoro presidente in consiglio regionale” oltre che picconatore dell’ospedale di Agropoli? Vogliamo capire che il sindaco “SINCERO” lo assume come addetto stampa e portavoce ma il pd non si è opposto a questa scelta. E il Psi come mai non dice niente? Una cosa è certa Mutalipassi, il pd, il Psi possono “fregare” il popolo, la gente. A noi no. Sergio Vessicchio