Lascia il Pd al quale è sempre stato fedele da una vita, non entra i nessun altro partito ma fa una scelta insieme a molti altri militanti. Appoggia la coalizione di Massimo La Porta e da una spiegazione: ” Dopo l’uscita di scena di Adamo Coppola sindaco serio, onesto, lavoratore e degno di stima e considerazione, non riconosco più il mio partito, questo non può essere il mio partito nel quale ho lottato, combattuto, vinto e perso battaglie. Non si trattano così le persone, tolgo il disturbo, questo atteggiamento non rispecchia gli ideali del mio PD ne della sinistra di cui mi onoro di far parte da sempre”.

Alberto Sorrentino è un militante straordinario, è stato segretario cittadino del Pd nell’era Alfieri e componente del direttivo provinciale, uomo leale e fedele, di principio e di rispetto: ” Io voterò Massimo La Porta, conosco bene come opera e come amministra, persona seria e di prestigio per la città di Agropoli. E nelle liste voterò Maristella Bonora donna preparata e già consigliere comunale. Ai miei amici dico di fare queste scelte perchè sono scelte di coerenza e di serietà. La Porta sarà il prossimo sindaco perchè la gente ha capito tutto”. Una scelta netta, decisa quella di Alberto Pio Sorrentino e già sta facendo molti proseliti in una città dove cresce la febbre del voto e dove la partita è sempre più incerta con La Porta, Serra, Pesce e Mutalipassi pronti a giocarsi due posti per il ballottaggio. Fuori gioco Spinelli ma comunque concorrente alla partita. Sergio Vessichio