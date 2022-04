Dalla movida alla politica. Roberto Apicella: “Mi candido. Questo è l’inizio di una nuova era”

«Sono pronto a scendere in campo per ricambiare quanto il territorio in questi anni mi ha dato e per diventare un punto di riferimento per chi organizza eventi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla promozione sociale, culturale, economica e turistica di Agropoli. Questo è l’inizio di una nuova era».

Così Roberto Apicella, animatore di tante manifestazioni di natura ludica e sociale realizzate tra Agropoli e i centri limitrofi, annuncia la sua candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista “Mutalipassi Sindaco”.

Classe 1983, avvocato, Roberto Apicella da diversi anni è attivo sul territorio agropolese dove ha organizzato una serie di iniziative di successo. Alcune edizioni dello ” Sbarco dei Turchi”, del Carnevale e del “Presepe Vivente”, che fanno parte della tradizione della città, altre sono diventate dei format di rilievo, capaci di dare una spinta importante per rilanciare l’economia, il commercio, il turismo e la movida.

L’assessore al turismo manca ormai da 15 anni al comune di Agropoli, la delega è stata trattenuta ad interim sia da Alfieri che da Coppola. Apicella punta proprio a ricoprire quel ruolo. Figlio di Ernesto Apicella grande protagonista dell’Agropoli calcio di cui è stato giocatore importante a elemento di spicco della comunicazione agropolese con Radio Agropoli, Radio City one e Radio Cilento uno prima dei successi con la gestione di alcune discoteche e l’arrivo a TeleAgropoli. Oggi è uno storico di prestigio della città.

«Sono sempre stato al servizio di Agropoli – spiega Roberto Apicella – le varie amministrazioni che si sono susseguite negli anni mi hanno dato disponibilità e fiducia per l’organizzazione di eventi e la città ha sempre risposto positivamente. Ecco perché ritengo sia arrivato il momento di ricambiare e di impegnarmi non più dall’esterno, ma con un ruolo attivo in consiglio comunale».

«La mia volontà – prosegue – è quella di continuare a organizzare iniziative che possano portare alla crescita della città, ma anche essere un punto di riferimento per le tante associazioni attive sul territorio che lavorano con questo stesso scopo e che avranno da parte mia la massima disponibilità per avviare dei progetti e per superare le difficoltà che io stesso ho affrontato quando ho mosso i primi passi in questo settore».

L’obiettivo, dunque, è quello di iniziare un percorso virtuoso che possa, attraverso il settore degli eventi, contribuire al rilancio della città di Agropoli anche nell’ambito turistico, commerciale e sociale, puntando in particolare sulla movida e il turismo giovanile. «In questa avventura non sarò solo – precisa Roberto Apicella – accanto a me c’è un gruppo affiatato pronto a mettere la sua esperienza al servizio della città, con Roberto Mutalipassi Sindaco».