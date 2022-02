Siamo al ballottaggio interno al centrosinistra di Agropoli e per usare un eufemismo di natura calcistica siamo ai supplementari. Dalle ultime notizie Alfieri avrebbe sciolto le riserve e avrebbe indicato Nino Cianciola candidato sindaco del centrosinistra. L’operazione condotta da Michele Pizza, tornato a filtrare con il sindaco di Capaccio Paestum, e dal presidente dell’Agropoli servizi Mimmo Gorga avrebbe trovato sponda sia in parte del pd locale che negli alleati tranne Italia Viva. il Psi ha premuto molto per questa soluzione, anzi per essere più chiari, ha pressato contro la candidatura di Adamo Coppola. Lo scouting di Alfieri aveva interessato vari personaggi. Mimmo Gorga in primis, Rosa Lampasona (non ha preso bene l’indicazione di Cianciola), Eugenio Benevento (ha rifiutato subito) e appunto Cianciola con il quale, i rapporti erano molto freddi per volere di Cianciola. Non ha mai preso in considerazione l’unica candidatura possibile quella di Franco Di Biasi. sarebbe stato l’unico in grado di incarnare fedelmente le aspettative del leader piddino, leale, serio e disponibile con le leadership venendo da una cultura politica di grosso spessore intellettuale. Chiunque sarà il candidato il giorno dopo essere stato eletto sindaco chiuderà i ponti con Alfieri siamo pronti a scommettere, mentre il presidente dell’unione dei comuni avrebbe trovato un interlocutore fedele se avesse puntato su Franco Di Biasi. Alfieri cerca una sponda. L’indicazione di Cianciola ha generato molto “fruscio” in questi giorni in città. Si parla molto di questa scelta anche se è la eventuale mancata candidatura di Coppola a tenere banco. Il sindaco attuale gode comunque della fiducia e della stima del presidente della regione Campania De Luca e di suo figlio vice capogruppo alla camera del Pd quindi la scelta di Alfieri potrebbe non essere scontata su Cianciola se i vertici di aerea puntassero su Coppola.

Vincenzo De Luca e il figlio puntando su Adamo Coppola

Non a caso Alfieri una finestra a Coppola l’ha lasciata perchè se dovesse essere sconfessato da De Luca potrebbe avere un rapporto ancora privilegiato con il suo ex vice sindaco. Qualche giorno fa gli ha consigliato di cambiare atteggiamento e anche spartito. Il quadro a questo punto potrebbe anche cambiare clamorosamente. Con Cianciola candidato del pd e La Porta a guida di una coalizione di centro civica molto spazio sarebbe coperto nell’elettorato di centrosinistra a questo punto non si esclude una candidatura di Adamo Coppola senza i partiti, senza la sinistra e senza Alfieri e apparentemente sarebbe debole ma da non sottovalutare perchè il peso amministrativo di Coppola da 15 anni nel comune potrebbe essere determinante e andare al ballottaggio o addirittura una volta fatto fuori da Alfieri se non dovesse andare al ballottaggio appoggiare il ballottante contro Cianciola e quindi il centrosinistra. Una partita tutta da giocare nella quale Basile nel centrodestra sta trovando il suo spazio, Fratelli d’Italia gli sta dando una mano mettendo Abate candidato sindaco e Spinelli e già sul via nel ritorno nella sua Castellabate. La dottoressa Serra farà la sua bella figura ed è in corsa per il ballottaggio. Non vediamo altre candidature possibili o quanto meno spendibili. Dare per morto Adamo Coppola sarebbe un errore gfravissimo, chi crede cheil sindaco lo decide Alfieri è fuori strada, il sindaco lo decide Coppola. I giochi sono aperti. In attesa del ritorno di Alfieri ora si divertano pure. Sergio Vessicchio