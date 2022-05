L’AVVOCATO MARISTELLA BUONORA, CONSIGLIERE USCENTE, SPIEGA I MOTIVI DELLA SUA RICANDDIATURA E INVITA A VOTARE LA PORTA E LA LISTA AGROPOLIOLTRE

L’avvocato Maristella Buonora si ricandida ancora con Massimo La Porta. Questa volta però il suo leader politico è candidato sindaco e la sua esperienza la dottoressa Buonora la può mettere a disposizione della città ancor di più e ne spiega i motivi. Per Massimo La Porta la ricandidatura di Maristella Buonora rappresenta un momento di gratificazione personale e politica perché ha sempre creduto nelle capacità della candidata e indicandola come una punta di diamante del progetto politico. Consigliere uscente, ha fatto parte della scorsa amministrazione anche se ha dovuto interrompere la sua presenza per un fine nobile, nel frattempo è diventata mamma e questo lo spiega nelle sue dichiarazioni. Maristella Buonora in questa campagna elettorale ha ricevuto numerosi endorsement di persone impegnate a tutti i livelli e questo dimostra che è molto considerata in molti ambienti. le sue dichiarazioni:

“Cinque anni fa con un gruppo di giovani professionisti e amici ho aderito ad un progetto: Agropoli oltre e ho avuto l’onore e l’onere di sedere tra i banchi del consiglio comunale di Agropoli cercando di portare avanti quelli che erano i progetti e gli ideali di Agropoli Oltre. A volte ci sono riuscita, altre no ma sempre sono rimasta coerente a quella che è la mia concezione di politica: fare bene per il bene comune. Cinque anni non sono pochi e nel frattempo anche la nostra vita va avanti e viviamo esperienze che ci “fanno crescere”, ci cambiano, ci pongono davanti a varie “sfide” e scelte e mi sono ritrovata ad un certo punto del mio cammino amministrativo a dover fare una scelta necessaria. Avevo un bene primario da tutelare, una nuova vita che stava crescendo dentro di me e che aveva parecchia fretta di venire al mondo e dovevo per questo fermarmi perché non potevo rischiare di perdere, nuovamente, il mio bambino. Mi sono dimessa da consigliere comunale perché consapevole che non potevo bene svolgere quel ruolo da casa poiché essere consigliere non è solo essere presente ai consigli comunali ma è esserci, sempre. In quel momento non potevo esserci e la scelta più giusta era lasciare a chi invece poteva farlo e poteva rappresentare, in seno all’assise, con la presenza e il lavoro costante, i cittadini. Le mie azioni credo che abbiano sempre dimostrato la mia coerenza, la mia voglia di fare, il mio non essere “attaccata alla poltrona” ma il voler realizzare quegli ideali di rispetto delle persone, onestà, competenza, lavoro che mi sono stati trasmessi dai miei genitori. Mio padre mi ha sempre detto che dalla politica non dovevamo guadagnarci nulla ma fare sempre e soltanto gli interessi di tutti i cittadini, il bene comune: sono cresciuta con questa convinzione e, memore di tutto ciò che mi ha insegnato, mi candido come consigliere comunale all’elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Non penso ci sia bisogno di specificare che naturalmente non potevo che farlo con #Agropolioltre; L’incoerenza e il trasformismo non rappresentano le virtù degli statisti ma il salvagente degli sconfitti”.

Maristella Buonora, il 24 Maggio allo Sporting Club incontrerà amici ed elettori per spiegare i motivi della sua candidatura e per presentare il suo programma. Con lei il candidato sindaco Massimo La Porta.