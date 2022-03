Grande assente in questi mesi pre elettorale l’avvocato Roberta Oricchio. Dopo 15 anni di attivismo politico ad altissimo livello, in questi mesi la Oricchio ha mantenuto un atteggiamento di distacco dalla politica locale.

CHI È ROBERTA ORICCHIO

Classe 1981, diplomata alla ragioneria di Agropoli, plurilaureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ed in Giurisprudenza, master in Public Management con l’università di Harvard, master in Tourism Public Management con la Regione Campania, parla 8 lingue, ha oltre 20 anni di esperienza freelance nelle pubbliche amministrazioni, mamma esemplare di una splendida bambina, donna seria di statura morale esemplare, ad oggi è collega di studio di uno degli avvocati più bravi in circolazione, avvocato Bruno Mautone già sindaco di Agropoli negli anni ’90. Esperta di diritto amministrativo, chi ha problemi con le pubbliche amministrazioni deve affidarsi lei se vuole vincere. Carismatica, determinata, preparata, capace, competente, con una cultura che non finisce mai, ricca di idee innovative e vincenti, la Oricchio è una vera e propria fuoriclasse della politica, ha grande capacità diplomatica ed è la candidata che tutte le liste vorrebbero.

Ma la Oricchio è troppo umana, troppo onesta, troppo legata ad Agropoli ed al suo popolo per scendere a compromessi, ha sempre lottato per il territorio e per i cittadini e non ha mai chiesto né preso dalla politica perché non ne ha bisogno, anzi. In tanti anni tante sono state le battaglie che ha combattuto e le azioni che ha portato avanti. Ad Agropoli è amatissima e stimatissima da tutti per la sua solarità, la sua dolcezza, la sua simpatia e la sua disponibilità, è una donna generosa, umana e sempre sorridente e gentile con tutti soprattutto con i più deboli, se potessero pure le pietre si alzerebbero per salutarla quando passa. La coerenza con la quale ha fatto parte del Movimento 5 Stelle per 9 anni è stata la stessa che l’ha spinta a lasciare il Movimento 5 Stelle nel 2018 ed ha fatto benissimo, un diamante non poteva stare nella merda. Oggi è un attivista indipendente libera dai vincoli di un partito a dimostrazione che chi vuol fare qualcosa per il suo territorio non ha bisogno né di partiti né di cariche istituzionali. Ci viene da piangere a vedere una come la Oricchio fuori dal consiglio comunale e gente incapace, ignorante ed inutile dentro a mortificare, infangare e distruggere Agropoli. La Oricchio è scaltra, camaleontica, diplomatica, con un’intelligenza fuori dal comune ed è pure una gran bella donna, il che non guasta, anzi. I cittadini hanno grande fiducia in lei perché lei non li ha mai traditi ed ha grandi idee per rilanciare la città, i cittadini vogliono votarla ed aspettano la sua candidatura. Cosa deciderà di fare? Si candiderà? E con chi? Al momento, sappiamo di no ed è un vero peccato. Vedremo se cambierà idea all’ultimo. Sergio Vessicchio