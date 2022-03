Elvira Serra sulla situazione attuale: «“Non con tutti e non a tutti i costi”. Sono aperta al confronto ma solo se c’è trasparenza».

In attesa delle primarie (?) in programma molto probabilmente domenica 20 Marzo Serra ormai già in campo da tempo ha rilasciato la seguente nota:

“Ho letto in questi giorni una serie di cose in merito agli incontri che si stanno svolgendo nell’ambito del centrosinistra. Ci tengo a fare dei chiarimenti rispetto alla mia posizione. Sono una persona aperta al confronto, sempre, ma con la condizione che ci sia chiarezza e trasparenza. La politica dei partiti deve necessariamente cambiare e trovare gli anticorpi per parlare al cuore delle persone. Se questo non è, io mi tirerò fuori. La politica degli imbrogli ha le ore contate, quindi o si cambia registro oppure chi è dedito a questo modo di fare politica affonderà.

Parliamoci molto chiaramente si è arrivati al punto in cui ci troviamo in quanto chi ha indetto questo tavolo di confronto ha paura di non essere abbastanza competitivo alle prossime Amministrative. Ma è una questione tutta interna a quel partito che ha governato la città negli ultimi 15 anni, con lati certamente positivi, ma non mancano quelli negativi, vedi il lido Azzurro; la mancanza di un piano commerciale, che non si è voluto fare; un centro storico abbandonato; il porto appannaggio solo di qualcuno per i propri interessi. E come non parlare della posidonia che qualora venisse rimossa a poche settimane dalle elezioni, sarebbe davvero una presa in giro. Giusto per citare qualche esempio.

Da qui la ricerca di alleati e la potenziale volontà di far scegliere il candidato sindaco di quello schieramento attraverso le primarie. Ma ancora nulla è deciso e sarà un ulteriore incontro a stabilire in merito. Il mio motto è “Non con tutti, e non a tutti i costi”. Vivo del mio lavoro e non ho bisogno della politica per vivere. Andrò in pensione tra un anno e vorrei dedicarmi alla mia città, con passione e competenza. Durante il mio lavoro di medico, vado nelle case della gente e oltre a curarle dal punto di vista fisico, troppo spesso occorre farlo anche da quello della mente e dell’anima. Ci sono sacche di povertà importanti, i cosiddetti ultimi. Ed è da loro che intendo partire per la rinascita della nostra Agropoli. Con o senza alleanze.“