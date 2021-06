Litigiosa, macchinosa, senza regole la maggioranza va ancora una volta in frantumi. Consiglio Comunale farsa, ritirati dal Sindaco, senza nessuna motivazione plausibile, sette punti relativi all’approvazione di importanti regolamenti tra cui quello della polizia urbana. Gisella Botticchio (lega) attacca: ” La maggioranza non esiste più”. La Porta sorride sotto la mascherina con un ghigno beffardo di chi è riuscito ancora una volta a mettere in difficoltà tutta la maggioranza di sinistra la quale ora è in frantumi. Il pomo della discordia è stato il regolamento del cento sociale portato in discussione e firmato dai tre consiglieri di La Porta, quelli che chiedevano l’assessorato qualche tempo fa e per i quali Alfieri era intervenuto per dare loro un calcio nel culo al posto della sedia in giunta. Salvatore Coppola, Lelè Di Nardo e Gianluigi Verrone non ebbero il coraggio di mettersi all’opposizione dopo che Franco Alfieri attraverso il sindaco li aveva mandati a quel paese.

La scelta fu di chi li manovra Massimo La Porta di non passare all’opposizione ma sono restati nel limbo non potendo perseverare nella sfiducia costruttiva non avendo i numeri. Questa volta hanno tentato di buttare calci attraverso il centro sociale per anziani, guidati da Massimo La Porta che fa la regia, hanno portato la loro proposta in consiglio comunale(durissimo Basile clicca qua), ma Alfieri ha detto ancora no e quindi l’argomento è stato ritirato , il pd non lo avrebbe votato. Il sindaco che cerca di mantenersi in equilibrio da un lato ha fatto quello deciso da Alfieri e il pd ritirando l’argomento del centro sociale, dall’altro per non fare vedere che era un fatto mirato ha ritirato tutti gli argomenti sul regolamento. Di fatto lo hanno messo in mezzo chi lo tira da una parte, chi dall’altra è diventato il mezzo per lo scontro di La Porta e Alfieri, una sorta di airbag che piglia mazzate da una parte e dall’altra. Ma Alfieri non ha mancato di fare un altro dispetto al suo ex socio in politico(La Porta n.d.r.) nel commissione paesaggio ha fatto nominare l’ex consigliere comunale Orrico al posto dell’ uomo indicato da La Porta. Segnali di risveglio del Pd? Può darsi, la campagna elettorale è anche questo. Sergio Vessicchio