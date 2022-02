Il suo appoggio non gli interessa troppo sicuro Coppola di rivincere le elezioni e troppo sicuro dell’appoggio di Franco Alfieri nonostante gli strali del sindaco di Capaccio Paestum. Per Adamo Coppola Alfieri non ha scelta e non può dire no a De Luca padre e figlio(noi non ci scommetteremmo). Non gli interessa nemmeno l’appoggio del Psi e del suo rappresentante Di Biasi. Stando a quando emerge dalla casa comunale, dall’entourage del sindaco, viene fuori il fatto che Di Biasi dopo l’addio di Massimo la Porta avrebbe chiesto o il posto in giunta o la presidenza del consiglio comunale, le due caselle lasciate libere dal distinguo di Massimo La Porta. Adamo Coppola oltre ad aver preso tempo non avrebbe nemmeno voluto ricevere Di Biasi sicuro del fatto che il rappresentante del Psi fa tutto quello che dice Alfieri. Le solite voci vicine al sindaco indicano come Di Biasi come un disfattista, non lavora e si è messo di traverso sull’operato del sindaco. Purtroppo siamo impossibilitati a dare qualsiasi informazione del Psi e del suo consigliere ma risulta comunque che ogni proposta di Franco Di Biasi è stata bocciata, tenuta nel cassetto ed evasa dal sindaco. Il consigliere Di Biasi ha dal primo giorno cercato di fare proposte per la città ma il sindaco non ne ha mai voluto sapere di prenderle in considerazione.

Di fatto il sindaco avrebbe isolato Di Biasi e gli ha bocciato tutte le proposte. E’ una guerra. Il sindaco ritiene anche le prese di posizione del Psi nei suoi confronti non consentono ne di accontentare Di Biasi ne di aprirci un ragionamento. Ora che Mutalipassi rimane al suo posto resta solo una casella libera quella della presidenza del consiglio che non darà sicuramente a Di Biasi anche se gli spetterebbe per l’appoggio del Psi ma è orientato a utilizzarla come reddito di cittadinanza per qualche consigliere fallito. Una cosa è certa Adamo Coppola a Di Biasi non vuole nemmeno sentirlo. Di Biasi non ha ne le palle ne la personalità di passare all’opposizione e il sindaco lo tiene al guinzaglio. Il psi è diventato una setta religiosa e che fanno fanno non serve a niente perchè le indicazioni del partito non vengono seguite dal consigliere di riferimento. Sergio Vessicchio