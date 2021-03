“L’amministrazione Coppola è sempre più debole, rimane in un equilibrio instabile pronto a rompersi in qualsiasi momento. L’esempio lampante è Franco Di Biasi, con il suo partito Socialista, a cui va il mio in bocca al lupo. È un pullulare di malumori dove pezzi importanti dell’attuale amministrazione vogliono ergersi ad alternativa. Ma come è possibile essere l’alternativa continuando a votare bilanci ed avallando ogni decisione? Non siete credibili. La collocazione di alcuni consiglieri comunali in un gruppo diverso non è indice si diversità di responsabilità (politiche).

A pensar male sembrerebbe che la collocazione diversa sia strutturata per avere capacità contrattuale (o di ricatto). L’unica via, anche per tessere eventuali percorsi comuni, è un atto formale di discontinuità: formalizzare una sfiducia (anche se non percorribile in termini numerici). Se ciò non accadesse sarei sempre più convinto che questa operazione, che attualmente seguo con interesse, sia orchestrata da una mente che pensa alla sola spartizione di potere. Una mente che potrebbe anche non essere agropolese.”