Ha preso il via ieri, 17 marzo e proseguirà nei prossimi mesi, la rubrica dal titolo “Il Sindaco risponde”. Si tratta di un appuntamento settimanale (con giorni e orari che verranno comunicati tramite la pagina “Adamo Coppola”) in cui il sindaco della Città di Agropoli, si intratterrà in diretta Facebook per 40 minuti circa per rispondere alle istanze dei cittadini. Il tema è libero, quindi ognuno potrà esporre le proprie istanze di interesse pubblico, formulandole nei commenti e il sindaco risponderà in tempo reale.

«Anche in considerazione della pandemia in atto e della zona rossa, che ha portato a ridurre notevolmente le possibilità di poter ricevere persone – afferma il sindaco Adamo Coppola – ho deciso di aprire via social, un filo diretto con i cittadini. Un modo per far sentire la Pubblica Amministrazione più vicina, ma anche uno spazio teso a raccogliere consigli e suggerimenti per migliorare la nostra Città. Siamo da sempre aperti al dialogo e vogliamo sfruttare i social e le nuove tecnologie per arrivare alla più ampia platea possibile».