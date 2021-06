Il candidato sindaco di Centrodestra Giovanni Basile ancora una volta bacchetta duramente l’attuale amministrazione di sinistra a guida Coppola – La Porta. L’avvocato si scaglia contro l’attuale dirigenza comunale con una serie di argomenti di grande attualità. Questa la sua nota:

L’arrivo del noto Chef Internazionale ribadisce quello che abbiamo detto ieri: Ve ne dovete andare il prima possibile.Solo l’amore dei Cittadini (che hanno acquistato le decorazioni floreali) e le continue lamentele rivolte agli Amministratori, hanno fatto sì che, forse, il famoso Chef Gino D’Acampo abbia potuto godere appieno del nostro meraviglioso borgo.E se fosse arrivato 3 giorni fa? Ma lo volete capire che Agropoli è una Città turistica e che deve vivere di questo quanti più mesi possibili all’anno? È normale che camion girino indisturbati per la spiaggia tra turisti e cittadini? (C’era una delibera? E chi la deve far rispettare?)Ancora una volta il buon senso dei Cittadini sta salvando la nostra Città, buon senso che speriamo abbiano anche quando ci sarà da decidere di mandare a casa tutti coloro i quali, in questi anni, hanno giocato fin troppo a fare gli Amministratori.Solidarietà a tutto il team del parco fluviale per la perdita di oltre 40 paperotti. Ho appreso la notizia da Cilento Channel e mi sono venuti i brividi quando il grande Gerardo Scotti ha detto “Sono mesi che chiediamo agli Amministratori i permessi per portare avanti questo progetto per la sicurezza degli animali. Il Sindaco si è impegnato a ricomprare gli animali.I soldi, caro Sindaco, Assessori e Consiglieri, non possono comprare tutto. Come sempre non si fa nulla per prevenire ed aiutare chi merita di essere aiutato. Ci fasciamo la testa, ma non facciamo nulla per prevenire gli incidenti.Bisogna sempre essere vicino ai Cittadini e non solo in campagna elettorale.Nel primo commento trovate le coordinate bancarie per dare una mano al progetto del Parco fluviale di Agropoli ed all’Associazione Genesi.”