COMUNICATO STAMPA CAMBIAMO! CORAGGIO ITALIA

A QUANDO UNA POLITICA DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTO AD AGROPOLI E NEL CILENTO ?

Da giorni ormai la politica la si fa nei palazzi e tra giochi di potere e mosse da giocatori di scacchi da strapazzo il territorio vive una fase di lento e agognante declino senza una vision a lungo termine, senza una politica seria di sviluppo e in più magari gli stessi artefici di questo sfacelo ( basti pensare negli ultimi anni il numero di progetti europei presentati in Regione Campania dal nostro territorio è ancora una chimera o un numero astratto perché il controllo è molto rigido e in Europa conoscono i loro polli … ) saranno prontissimi ad assicurarsi anche parte dei soldi, ovviamente dal Piano di Ripresa e Resilienza che dovranno arrivare e saranno destinati al rilancio dell’economia dopo la fase pandemica covid che ancora tutt’ora stiamo vivendo e affrontando . Il Cilento è ufficiale , come avevamo già annunciato nel nostro primo comunicato , sarà tagliato fuori dall’alta velocità vista la riconferma del progetto della Tirrenica Meridionale Salerno-Reggio Calabria e i danni nel lungo periodo soprattutto per il reparto turistico, culturale , commerciale saranno incalcolabili .

Si continua a parlare e a sbraitare sui social, mentre ad Agropoli sul Corso sale sempre di più tra gli esercenti e i cittadini un malessere tra tasse inadeguate , poche presenze tranne che nei fine settimana o ponti, crisi economica per via della situazione Covid e una non curanza della politica politicante di sinistra che da tempo ha abbandonato le strade per decidere le sue mosse a tavolino per la prossima tornata elettorale sempre più infuocata . Vogliamo parlare dei servizi ?! Abbiamo una grande fortuna come , non solo essere all’interno del Parco nazionale del Cilento , ma a due passi abbiamo una capitale della Cultura come Paestum ( famosa in tutto il mondo ) e siamo circondati da spiagge che in altre regioni d’Italia possono solo sognare. Come si vuole accogliere un turista che vuole passare le sue agognate ferie ad Agropoli senza servizi ESSENZIALI per una città che dovrebbe fare del turismo e del commercio i suoi punti cardine ?! Noi come gruppo politico di CORAGGIO ITALIA, CAMBIAMO INSIEME esprimiamo ancora una volta tutto il nostro disappunto e le nostre perplessità per una situazione alquanto critica in un’ottica di crescita e di miglioramento del nostro paese come Agropoli che di certo non per merito della politica politicante di sinistra ha meritato e si è guadagnata anche quest’anno la famosa BANDIERA BLU per lo standard altissimo delle nostre zone balneabili e per la qualità eccelsa delle nostre acque . Investire sul turismo, sul commercio, sullo sport , sulla cultura … devono essere le leve per fare di questa città come Agropoli una capitale del turismo non solo nel Cilento, ma le sinistre vista l’inadeguatezza e la loro politica, che addirittura sono riuscite ad offendere anche la memoria di un sindaco che ha combattuto le mafie su questo territorio come Angelo Vassallo, devono mettersi da parte perché ad Agropoli c’è tanta voglia di cambiamento, miglioramento , ma soprattutto legalità e trasparenza !

DOTT. FRANCESCO MORELLI

COORDINATORE CITTADINO CAMBIAMO! CORAGGIO ITALIA E MEMBRO PROVINCIALE DEL PARTITO