Una serie di accenti da parte di Amin Nacmouchi il candidato sindaco di 21 anni che da circa un mese ha dichiarato di volersi candidare sindaco alle prossime elezioni(leggi qua) ad Agropoli. Attraverso i sociale e alcune uscite pubbliche sta parlando ormai della sua visione della città di Agropoli.

COMMISSARIATO DI POLIZIA

“Per quanto concerne il commissario di polizia, beh, sì può sempre migliorare ma vedo troppa confusione in giro e nessuna idea. E’ una cosa che va rafforzata.

PORTO

Il porto invece, è una miniera d’oro tenuta male, malissimo. Se fossi sindaco alimentarei i traghetti in modo da incrementare il denaro e lo migliorerei soprattutto sulla parte estetica collaborando e stringendo rapporti con multinazionali investendo e supportando, in questa fase, gli imprenditori ambiziosi.

IL LUNGOMARE

Il lungomare è straordinario dal punto di vista estetico. Se si mettesse qualcosa in più, come ad esempio luci moderne tutto l’anno e si lavorasse su tutto il marciapiede diventerebbe, senza ombra di dubbio, uno splendore.

IL TESTENE



Il testene è terribile, ogni volta che ci passo, preferisco non guardare un posto così moderno abbandonato a se stesso. Se si ripulisse tutto il fiume e si lanciasse una gara d’appalto per mettere su attività commerciali. Diventerebbe uno splendore. Ne sono più che sicuro.

TRASPORTI INTERNI



Ad Agropoli, come ben sappiamo, è medio/grande come città. Dunque è giusto che gli abitanti di Moio e Madonna del Carmine abbiano a disposizione navette che passano all’ordine del giorno, (andata e ritorno), in modo che coloro che non dispongono di mezzi come auto e motorini non soffrano camminando e camminano ancora per arrivare in centro città.

PIAZZA CENTRALE



La piazza ha bisogno di essere rimodernata. Proprio come il lungomare.

MULTINAZIONALI



Mentre lo spazio, affiancato dall’eurospin, ha bisogno di altrettanto multinazionali come il McDonald e un piccolo luna park in miniatura aperti tutto l’anno in modo in modo da intrattenere le giornate dei giovani.

Agropoli non è più un paese, solo ed esclusivamente, per vecchi.ha bisogno di essere rimodernata per il bene delle nuove generazioni dalla testa ai piedi