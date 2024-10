ALFIERI A SALERNO ASPETTA IL RIESAME INTANTO PRESI DOCUMENTI DAL CONSIGLIERE REGIONALE CASCONE

Alfieri aspetta il riesame per uscire dalla casa circondariale di Salerno dove è stato portato per la custodia cautelare basata su tre indizi. La notizia che sia stato portato a Napoli è falsa. Dopo il 20 ottobre ci sarà il riesame e potrebbe tornare a casa per la custodia cautelare o per tornare in libertà.

Perquisizioni in corso a Salerno nell’ambito dell’inchiesta che ha portato in carcere, agli inizi di ottobre, il sindaco di Capaccio e presidente della Provincia (incarichi dai quali è stato sospeso) Franco Alfieri.

Tra i destinatari delle perquisizioni figura il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della commissione che si occupa di Urbanistica, Trasporti e Lavori pubblici e un altro fedelissimo del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Immediata la reazione di Luca Cascone, affidata ad un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Dopo le diverse “imprecise” anticipazioni giornalistiche siamo arrivati all’acquisizione di documenti.

La migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori.

Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché – nonostante ci sia chi specula su tutto – sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene!

Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura.

Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui -mio malgrado- creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno“.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...