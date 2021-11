Il 18 dicembre si vota per eleggere il consiglio della provincia. Per il presidente bisogna aspettare la prossima primavera. L’attuale presidente Strianese ha indetto i comizi, le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, in via Roma 104″. Non votano più i cittadini ma solo i delegati dei vari comuni cioè i consiglieri comunali. In provincia di Salerno il centrosinistra vanta la maggioranza in quasi tutti i comuni. Parteciperanno solo 156 Comuni perché 2 sono commissariati , ultimo della serie è Cicerale. Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum non si è candidato ne proposto ma sembra che il centrosinistra vuole identificarsi in lui e riportarlo sullo scranno più alto di palazzo sant’Agostino.

L’alternativa è Gianfranco Valiante ex consigliere regionale e attuale sindaco di Baronissi. Da assessore ai lavori pubblici alla provincia Franco Alfieri ha scritto la storia. E’ rimasto l’ultimo a lavorare e ad aggiustare tutte le strade oltre che ad una serie di opere che oggi i comuni si godono. Gianfranco Valiante è un personaggio molto bravo, politico di razza serio e capace come Franco Alfieri. E’ evidente che le grandi manovre cominceranno dopo il 18 dicembre quando sarà formato il nuovo consiglio provinciale nel quale il centrodestra finirà, ancora una volta all’opposizione. E’ vero che l’egemonia politica di Vincenzo De Luca è imperante ma è anche vero che il centrodestra ha vanificato una posizione di prestigio maturata tra il 2010 e il 2015 quando aveva in mano regione e provincia con l’elezione diretta del popolo e quello che ne conseguiva ma i vari Caldoro, Cirielii, Carfagna e il resto della nomenclatura hanno gettato alle ortiche tutto il potere guadagnato sulla scia di un solo nome Berlusconi, abbandonando il territorio, chiudendo ospedali(Agropoli in primis), strutture, spaccando il centrodestra nei comuni e via dicendo. E ora pagano lo scotto della loro pochezza. Non hanno saputo creare una classe dirigente capace di tenere testa al centosinistra.

LUCA CERRETANI E’ CANDIDATO, SUL SUO NOME SI VEDRA’ LA NUOVA GEOGRAFIA POLITICA LOCALE

Luca Cerretani già vice presidente della provincia è il nome di Fanco Alfieri. Già vice presidente della provincia sul suo nome dovrebbero convergere i voti dei consiglieri capaccesi e dei consiglieri comunali agropolesi. Cerretani si aspetta il voto della maggioranza a Capaccio Paestum e Agropoli sulla base del rapporto personale ma ad Agropoli si è alla vigilia del voto e le spaccature sono evidenti. Luca Cerretani è il candidato del Pd e per questo motivo non prenderebbe il voto dei laportiani i quali potrebbero confluire sul grande avversario di Cerretani Stanziola D’angelo sindaco di Centola Palinuro, Prende quello di Di Biasi e bisogna vedere se il PD di Agropoli va compatto sul suo nome. Da questo si intuirà l’aria che tira e se le sortite di Coppola ormai buttatosi nelle braccia di Piero De Luca scavalcando Alfieri ha creato un imbarazzo totale anche per i voti a Cerretano. Insomma alle prossime votazioni del consiglio provinciale si vedrà realmente la forza di Alfieri tra la nomenclatura del pd agropolese che solitamente è sotto il suo totale controllo o se Adamo Coppola è riuscito a portare dalla sua parte i consiglieri e quindi l’operazione Piero de Luca comincia a dare i suoi frutti. Perchè da questo si riuscirà a capire se otterrà o meno la ricandidatura nel Pd data ormai per saltata a tutti i livelli. Sergio Vessicchio