Allarme incendi piromani e incendi polistirolo in agricoltura !

Cambiamo – Coraggio Italia vuole portare all’attenzione una tematica per la tutela dell’ambiente e dell’uomo stesso, e di prevenire tale reati.

In questo periodo assistiamo spesso nella provincia di Salerno a numerosi incendi causati da piromani danneggiando ettari ed ettari di terreni , causando anche incendi a materiale che viene usato in agricoltura per le piantine , il polistirolo, creando un danno ambientale, un danno economico per la nostra zona turistica e nello stesso tempo non garantendo più sulle nostre tavole una sana alimentazione.

Invitiamo le autorità competenti, consorzi, comuni, regione o chi per esso, di attivare e siglare con aziende del territorio in provincia di Salerno,al recupero dei rifiuti EPS e riciclo materiale.

Tali piattaforme, sono legate da specifico contratto ricevono e/o ritirano gratuitamente, nel rispetto di specifiche e limiti prestabiliti, rifiuti di imballaggi in EPS. Inoltre, di attivarsi a dare più mezzi e risorse ai comuni per la protezione civile per garantire ancora di più la prevenzione e intervenire subito, con la coadiuvazione dei VV. FF.

Inoltre invitiamo i sindaci a far rispettare le ordinanze riguardo le pulizie dei terreni agricoli incolti, luoghi di grande propagazione di incendi.

Cambiamo e Coraggio Italia auspica un progetto di pianificazione avvalendosi anche di strumenti tecnologici,con droni e app per segnalare in anonimato incendi e rifiuti abbandonati,e collaborare ancora di più con le associazioni di categoria guardie ambientali.