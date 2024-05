AMMINISTRATIVE CAPACCIO PAESTUM, LA SCELTA DI TERESA BASILE: “VI SPIEGO LA MIA CANDIDATURA”

Amministrative Capaccio Paestum, Basile (NOI MODERATI ): “in campo per amore della mia città

“Scendere in campo alle prossime elezioni amministrative a Capaccio Paestum, per dare forza alla lista Noi Moderati, è stata la scelta più naturale possibile, un atto di responsabilità”. Così Teresa Basile, dirigente provinciale e commissario cittadino di Capaccio Paestum per Noi Moderati, annunciando la sua candidatura al consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Emanuele Sica. “La mia candidatura non nasce per garantire le quote rosa all’interno della lista -dice la Basile – Quando si riveste un ruolo politico e il partito chiama bisogna essere sempre presente, mettendoci la faccia”. Basile è stata candidata anche alle scorse politiche, collegio plurinominale Salerno Avellino alla Camera dei Deputati. “Sono orgogliosa di poter annunciare che sulla scheda elettorale troverete anche il simbolo del nostro partito, Noi Moderati, ma adesso per me inizia una nuova avventura, sicuramente non facile ma certamente entusiasmante. Sono pronta, eccomi qui per dare il mio contributo”. Soddisfatto anche il coordinatore provinciale Luigi Cerruti: “orgoglioso del lavoro portato avanti fino ad ora e sono soddisfatto del lavoro svolto da Teresa Basile, nostra dirigenti Provinciale che si distingue sempre per le sue posizioni coerenti all’interno del partito – dice Cerruti – Porta avanti brillantemente la sua attività all’interno del dipartimento Scuola e resta un valido sostegno per tutti noi. Il nostro impegno su Capaccio, così come negli altri comuni al voto, è fondamentale nonché prezioso per tutta la coalizione di centrodestra, rappresentata dai simboli di partito e non da pseudonimi vari che in giro dilagano per alimentare solo inutuli confusioni”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

