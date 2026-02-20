AMMINISTRATIVE SI VOTA A MAGGIO SALERNO E TRE COMUNI IN PROVINCIA

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha comunicato al Consiglio dei Ministri le date per le elezioni comunali in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 15 capoluoghi: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.

Le consultazioni si terranno il 24 e 25 maggio 2026, mentre l’eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 7 e l’8 giugno.

In Costiera Amalfitana saranno chiamati al voto i Comuni di Amalfi, Maiori e Positano.

