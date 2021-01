(Giovanni Coscia) – La maratona di pochi giorni fa nell’anno di grazia 2021 si è evoluta nelle peggiori aspettative, che non sono state quelle relative la caduta di un presidente “contenitore” d’Europa, ma della parte che ancora garantisce alle “banane” di avere una nauseabonda Repubblica. Nella visione globale di una “estetica della normalità” prima che dell’educazione, non potevano non venirmi alla memoria quelle sovrapposizioni storiche di cui una mente che pensa è infarcita; mi sono detto “questa è la generazione che ha fatto il 68”; è la generazione che ha combattuto le Baronie Universitarie, l’uguaglianza (quale?) tra le classi, la lotta ad un mondo migliore e ad una visione prospettica in cui trionfassero le parole (vado a memoria)di Martin Luther King: HO UN SOGNO. (“I have a dream”). Un’ astrazione relegata poi alla ciotola fredda del sei politico in cui dall’ immaginazione al potere siamo passati davvero all’ inimmaginabile. Io vengo da una famiglia rigida, ai miei tempi non troppo lontani era al di là di ogni grazia di Dio parlare di genitore uno e genitore due; sono cresciuto con mamma e papà e soprattutto nel pieno della riforma scolastica di un certo “Giovanni Gentile” escludendomi per fortuna, dalla Moratti e da altri, che hanno genuflesso scuola e cultura. Quello che invece mi ha profondamente rattristato è il vedere il totale disinteresse di TUTTI i cosiddetti senatori della Repubblica nell’ ambito dell’ascolto che l’uno dovrebbe all’ altro in primis e dell’educazione. Ci narrano fossero tempi bui quelli in cui il buon Caligola nominò senatore il proprio cavallo di nobile discendenza equina; nulla in confronto di 11 asini raglianti e maleducati. E non ne faccio si badi una questione di stile ma di principio; “quattro scapigliati” che oggi siedono lì assieme ai loro figli “5 stelle” che poco hanno di firmamento ma che richiamano più quelle di una nota marca di salame se non fosse che il salame è cosa ben seria; loro invece nascono da un saltimbanco che ha iniziato ad apostrofare tutti con un semplice “vaffa”. Quel “vaffa” ieri era presente ovunque tanto è che una donna d’onore come la Casellati per quanto possa essere o meno condivisibile il suo operato li ha richiamati più volte e giustamente all’ordine facendo però l’errore di non ricordare loro che prima del distanziamento (ma dove è?) c’era il fatto che si trovassero nell’aula del Senato.

Ma niente; il nulla più totale. I paladini delle ingiustizie di ieri sono stati protagonisti di ciò che abitualmente oggi avviene nelle aule di una università a cospetto del “magnifico” docente di turno e dei suoi assistenti intenti – come i senatori – a maneggiare qualcosa di molto più “bollente” su Whatsapp che ascoltare e valutare la persona che hanno di fronte e sta cercando suo malgrado, di sostenere l’esame in causa. E si perché il problema REALE al di là di tutto ciò di cui i “ cinegiornali” ci hanno parlato, dalle statistiche ai programmi, sembrerà forse strano ma è proprio questo: come faccio a fidarmi di una qualunque coalizione di governo se la stessa è fatta da accessori che persino quando parla il loro di premier stanno chi al telefonino, chi sul tablet chi nello scranno altrui, chi fuori a fumare e bivaccare in tempi in cui dovrebbe esistere anche per loro solo l’asporto? Come faccio a dare fiducia a chi ha lottato per una “scuola più equa più giusta “contro” ogni tipo di sopruso e ogni tipo di baronia e poi mi trovo difronte ai peggio contabili di quei baroni? Lo spettacolo da circo dell’ultimo spettacolo, è stata la risoluzione non solo del governo Conte ma di ciò che ci stiamo da anni remoti oramai portando dietro e che non può e non potrà mai incarnare la volontà politica del cittadino anche se ne avremo l’illusione perchè il cambio ahinoi sarà sempre e solo del simbolo che nulla dice sui programmi. Bisogna essere disposti a rigettare noi il nostro malcostume che è quello di italiani brava gente anche se non rispettano le file e il prossimo loro dovranno per forza di cosa provare a ridare dignità ad una nazione oramai ala “frutta imputridita” in cui l’atto di Civiltà più grande potrebbe – per assurdo-venire proprio dall’ultimo dei baroni che hanno avuto l’illusione di combattere.

Tutto questo kermesse di volgari atrocità trova il suo degno finale nel voto figlio di quella prima repubblica che amava “impapocchiare” carte e uomini; ma badate, non pensate che sia stato fatto apposta, non sarei capace di malignare su dei cerebrolesi fino a questo punto. Quanto successo al Senato è stato solo trambusto e maleducazione oltre al fallimento più totale di una scuola il cui ruolo nella società è ben incarnato dalla risultante ultima di un delirio di contenitori prima che di contenuti e il cui degno esponente non poteva che essere la “ministra” Azzolina. Altro che cavalli! Un finale che risulta essere la via di mezzo tra i film der “monnezza” e Giuseppe Tornatore