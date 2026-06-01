1 Giugno 2026

ANGRI, IL M5S NESSUN ACCORDO CON FORZA ITALIA AL BALLOTTAGGIO

admin 1 Giugno 2026

Elezioni comunali ad Angri, Iozzino (M5S): “Nessun accordo con Forza Italia in vista del ballottaggio”

“In relazione alle ricostruzioni circolate in queste ore sul ballottaggio di Angri, ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti per ristabilire correttamente i termini della questione. Il percorso politico e amministrativo che sto portando avanti insieme al MoVimento 5 Stelle e alle forze civiche che compongono la coalizione si colloca all’interno di un progetto caratterizzato dalla presenza di liste civiche, nel quale l’unico simbolo di partito è quello del MoVimento 5 Stelle. Per questo motivo, considero del tutto infondate le interpretazioni che parlano di un presunto accordo politico con Forza Italia. Si tratta di una ricostruzione che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti. La scelta compiuta nasce esclusivamente dalla volontà di contribuire alla costruzione di un assetto amministrativo fondato sulla trasparenza, sull’equilibrio istituzionale e sulla tutela dell’interesse pubblico, in una fase particolarmente delicata per il futuro della nostra città. Desidero inoltre ribadire che le persone coinvolte in questo percorso rappresentano una squadra composta da donne e uomini seri, perbene, di specchiata moralità e piena trasparenza, con i quali esiste da anni un rapporto di confronto, collaborazione e reciproca fiducia nell’esclusivo interesse della comunità di Angri. Auspico che il dibattito pubblico possa concentrarsi sui contenuti, sui programmi e sulla qualità delle proposte amministrative, evitando semplificazioni, polemiche sterili o ricostruzioni strumentali che non contribuiscono ad affrontare le reali esigenze della città”.

 

Così il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ad Angri, Giuseppe Iozzino, commenta alcune indiscrezioni giornalistiche che non trovano fondamento nella realtà

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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