(Giovanni Coscia).Cecilia Francese espone i risultati della sua amministrazione e presenta il programma per i prossimi 5 anni La sindaca, che si candida per il secondo mandato alle elezioni comunali del 3 e del 4 ottobre, ha presentato, nel corso di un affollata conferenza stampa, il suo programma di governo al Majestic Business Center di Battipaglia. Il dettagliato intervento ha spaziato dalla rivendicazione di quanto fatto negli scorsi cinque anni, ai progetti e alle idee per il futuro della Città. Cecilia Francese ha voluto segnare fin da subito le differenze che intercorrono tra lei e i predecessori. «Ci sono due modi di fare il sindaco: limitandosi a garantire l’ordinario o dando alla Città una visione ed una prospettiva di sviluppo. Io ho scelto di far parte della seconda categoria».

I PROBLEMI PRINCIPALI RISOLTI DA CECILIA FRANCESE

Invero, di scelta non ne aveva mai avuta molta, fin dal suo insediamento. Quando è stata scelta dai cittadini per guidare Battipaglia, la città soffriva per un gravissimo disavanzo di bilancio di oltre 39 milioni di euro, e veniva da anni di turbolenze politiche e da commissariamenti. Tali fardelli si sono inoltre accompagnati alle asperità della crisi economica e della pandemia. Il lavoro dell’amministrazione guidata dalla sindaca pasionaria è stato necessariamente alacre e ambizioso, attento tanto al risanamento dei conti quanto ai necessari investimenti e progetti di cui la città della Piana del Sele aveva urgente necessità. Il percorso era irto di ostacoli politici e non solo. Ma Cecilia Francese è sorprendentemente arrivata alla fine del mandato. I debiti del Comune sono stati estinti e la Giunta presieduta dalla sindaca è riuscita anche a rilanciare gli investimenti. È riuscita ad acquisire 23,5 milioni di euro, destinati ai piani di aggiornamento e realizzazione delle opere pubbliche: si tratta della cifra più alta mai ottenuta da un’amministrazione cittadina. Sono già stati intercettati anche ulteriori finanziamenti per oltre 27,5 milioni di euro, oltre a quelli che arriveranno con il PNRR. La conferenza stampa convocata per questa mattina alle ore 11 era un modo per dare concretezza al cuore tematico della sua campagna per la riconferma: 5 anni per ricostruire Battipaglia, altri 5 anni per rivoluzionarla. Adesso che la città è risanata, si comincia a fare sul serio. Parola di Cecilia.