(Giovanni Coscia) – “Sosterremo il nostro candidato sindaco Dott Antonio Visconti, con liste di centro-sinistra e civiche, per ridare alla nostra città di Battipaglia, un futuro più adeguato alle sue esigenze”. A parlare è il Dott Romeo Leo, Laureato in Scienze Politiche, con Master in Diritto Amministrativo, funzionario INPS, che propone in anteprima, col suo partito, il progetto all’interno della coalizione di centro sinistra, con proposte che dovranno dare un nuovo volto ed una nuova linea sociale alla nostra città. Il Dott Leo, candidato con Visconti sindaco nella lista NOI CAMPANI, che conta l’assessore alla regione Campania al Turismo, nella persona di Felice Casucci, docente universitario, è in primis a sostegno di una nuova politica al fine di stravolgere una linea legata ad un sistema per condurre la città di Battipaglia ad uno splendore che da troppo tempo non trova riscontro alcuno nelle amministrazioni precedenti ed in quelle attuali. “Saremo attenti alle politiche sociali,- afferma Leo – alle politiche giovanili ed alle politiche capaci di interessare e coinvolgere le nuove generazioni ad una maggiore partecipazione, per migliorare l’assetto comunale, lungi da interessi personali e personalistici, senza la ricerca di incarichi ad personam, che hanno caratterizzato la vita politica di questo comune per troppo tempo. Romeo Leo, già consigliere comunale nell’amministrazione Liguori, unitamente alla coalizione tutta, parla del progetto che proporrà alla città: “Riqualificare via Spineta, con illuminazione, messa in sicurezza e pista ciclabile, fino a zona mare; inoltre riqualificare l’area turistica del litorale battipagliese, coinvolgendo gli stessi operatori turistici e l’assessore regionale al turismo Felice Casucci”.

Romeo Leo è chiaro sulle intenzioni e sulle idee di rinnovamento per la città e continua: “riqualificare ALBA NUOVA e consentire alla stessa società municipalizzata, di effettuare ulteriori lavori anche ai comuni limitrofi, al fine di aumentare il numero del personale e di dare forza lavoro a chi sino ad oggi è rimasto fuori dagli schemi lavorativi e praticamente senza stipendio”. Un occhio di riguardo, ovviamente, – afferma Leo – agli anziani ed al personale del settore stesso, in quanto, considerata la sua carica di presidente dell’azienda speciale PIGNATELLI, negli anni passati, è stata messa un pò da parte in questi ultimi tempi e con la sua conoscenza, mettere a disposizione della coalizione tutta, quanto di propositivo durante la sua gestione, è stato fatto ed attuato. Daremo forza ai servizi sociali in genere, conferendo energia e vigore ad un settore, che mostra attualmente, grosse lacune. Ci auguriamo –chiude Romeo Leo – che la città sappia accogliere le proposte che vorremmo attuare con il nostro candidato Sindaco Antonio Visconti, persona e professionista capace, nonché leale e sincero, con grandi interessi alla crescita della collettività battipagliese. L’auspicio è che la gente tutta ovvero gli elettori, sappiano conferire una svolta definitiva, ad una politica locale, che propone ancora vecchie figure che hanno dimostrato scarse capacità nella gestione della macchina comunale.