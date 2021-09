(Giovanni Coscia) – Prima trance di comizi elettorali, per le elezioni comunali di Battipaglia. La centralissima piazza Amendola, in questo ultimo fine settimana, ne ha ospitati diversi, ed in primis quello della Sindaca Cecilia Francese. Un bagno di folla, che molti attendevano, con la rigida osservanza delle regole anti-covid. Poi si sono succeduti dal palco allestito nella centralissima piazza, i candidati che ambiscono ovviamente, alla poltrona di primo cittadino. Emerge quindi una partecipazione di buona parte della città, che attende con ansia il voto e l’esito del prossimo 3-4 ottobre nella speranza di un “chissà quale cambiamento”. Ci sia consentito dire, che i comizi alternatisi in piazza, a molti non sono stati graditi, in quanto si è parlato molto poco, se non in maniera scarna di politica e di programmi tecnici ed amministrativi per il futuro di Battipaglia.

Ci si è “smarriti” invece, nell’accusare l’attuale amministrazione di chissà quale inadempienza, nel mentre la stessa Sindaca Cecilia Francese, altro non ha fatto che dimostrare nel suo intervento in pubblica piazza, quanto sia stata difficile la sua gestione, sia dal punto di vista amministrativo che economico, avendo ereditato dalle passate amministrazioni, condizioni politiche non certo esaltanti. La stessa Sindaca, ha rimarcato quindi, la palese difficoltà nell’eliminare il dissesto economico, pareggiando i bilanci e soprattutto riprendere la vita lavorativa comunale ed integrare ulteriori forze, al fine di migliorare la vivibilità in città. La Francese, ha quindi gettato le basi, attraverso il suo pubblico comizio, per un progetto di continuità, nel mentre ha subito solo ed esclusivamente attacchi inutili e futili, da una certa parte dei contendenti. La palese dimostrazione, forse, che un vero e proprio progetto per la città, ancora è ben lungi dalle loro idee politiche. Che la Francese, avesse qualche demerito politico, lo si è palesato con qualche assessore che negli ultimi tempi, ha rassegnato le proprie dimissioni. Mancano ancora 15 giorni al voto per stabilire chi siederà sulla poltrona di primo cittadino. A meno di un ballottaggio, quasi certo, laddove la città tutta, dovrà esprimere definitivamente la propria guida per il prossimo quinquennio. Nulla cambia?