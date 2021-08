(Giovanni Coscia) – “26 SETTEMBRE 2021”. E’ la data apparsa su un manifesto di colore giallo intenso e che è stato visibile in ogni strada, in ogni vicolo in ogni piazza della città per diverse ore. Una data che inneggia a chissà quale evento straordinario che dovrà verificarsi. Politica? Manifestazioni di qualsiasi genere? Non lo sappiamo, ma tutti si sono posti il quesito. Fatto strano, comunque e va sottolineato, che non vi è nemmeno il nome dell’eventuale tipografia che lo avrebbe stampato, ne tanto meno il servizio della pubblica affissione.

Di cosa si tratta quindi, non è dato saperlo. A nessuno. L’incognita assale la comunità, anche se è da ritenere che, presumibilmente, qualcosa di curioso e nulla più, in quella data si verificherà. E’ l’argomento che stranamente in questi giorni di politica intensa e dopo il ferragosto, sta attanagliando l’interesse di tutti. E nulla che possa condurre ad un qualunque evento in città, ne tanto meno a figure possibili per chissà quale evento straordinario. Tante le ipotesi, tante le discussioni, ma certezze nessuna. Di cosa si tratta? Bisogna attendere quindi la data affissa sul manifesto e va segnalato comunque, che il comune ha provveduto a rimuovere l’affissione irregolare, nell’attesa che quel giorno, dovrà significare o indicare qualcosa per i cittadini tutti. L’ipotesi di chi scrive è relegabile, forse, ad un evento politico, anche raccogliendo gli umori in città. Aspettare per vedere.