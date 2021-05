(Giovanni Coscia) – Risanato il bilancio e risanati i conti, la Sindaca Cecilia Francese, è pronta a far ripartire il lavoro e soprattutto a riconsegnare forze lavorative alla società ALBA, tanto da consentire una maggiore attenzione alle strade ed alla manutenzione delle stesse. E’ attraverso una intervista da una emittente locale, che la sindaca evidenzia lo sforzo posto in atto, non tanto dalla sua amministrazione, ma da quanto ella stessa ha dovuto concentrare le forze, al fine di porre rimedio ad amministrazioni sciagurate del passato, culminate con dissesti finanziari e soprattutto con commissari che hanno gestito la macchina comunale negli anni che hanno preceduto la elezione attuale allo scranno più alto della città. E invece, titoli a 9 colonne su quotidiani provinciali, quasi affossano, la sua iniziativa, anteponendo un interesse politico alla garanzia di un lavoro a tante famiglie che evidentemente necessitano di un reddito mensile e quindi alla quotidianità della vita.

Titoli ed articoli, buttati li, come una speculazione che nei fatti reali non esiste e non sussiste. Se Cecilia Francese è riuscita nel volgere di diversi anni, a risanare i conti ed a rilanciare il mondo dell’impiego e del lavoro manuale, è grazie a quanto ella stessa è riuscita ad imporre con la sua gestione amministrativa. Da anni infatti, la città di Battipaglia, (oltre un ventennio) non aveva i conti in pareggio. Non si dimentichino i debiti. Non spetta quindi a giudici improvvisati per strada, conferire meriti o demeriti ai bilanci “pareggiati” dall’attuale amministrazione”. Indubbiamente il gioco politico inizia a farsi davvero duro e riteniamo che la stessa Sindaca, Cecilia Francese, quando inizia il gioco duro, anche lei scenda in campo in prima linea, senza timori reverenziali nei confronti di alcuno. Forse nessuno si aspettava, che nel volgere di pochi anni, che questa amministrazione poteva arrecare fastidi alla una concorrenza politica, che è posta di fronte alla realtà vera e non virtuale; ad un pareggio di bilancio, che nessuno aveva fatto, negli anni passati. Tra commissariamenti ed elezioni anticipate, Cecilia Francese, ha notevolmente elevato il proprio potenziale elettorale, e questo elemento da fastidio, come ovvio, sia alle parti politiche avverse, che ai cosiddetti….”giudici improvvisati per strada o davanti ai bar”. E’ l’unico Sindaco che ha ultimato il proprio mandato elettorale.

Chi scrive, sottolinea che non è di parte, sia chiaro, ma è dalla parte della verità, e se questa amministrazione, guidata dalla Francese, è riuscita a tirare fuori dalle sabbie mobili se non dal fango la città, bene…, in quanto ne facciano le dovute considerazioni quanti, inopportunamente, cercano di destabilizzare la stessa Sindaca, che qualche merito lo ha conseguito sul campo politico. E se la stessa sindaca, ha proposto nuovi posti di lavoro, proprio in questo specifico momento, sta a significare che solo “ORA VI E’ QUESTA POSSIBILITA’”, altrimenti, crediamo, lo avrebbe fatto già da tempo addietro. Inutili quindi, titoloni a 9 colonne sulla eventuale ricerca di operai a pochi mesi dal voto. Assurdo e subdolo, francamente. Infangare i meriti è sleale, ma questa città, è capace solo di affidare a politici esterni, la sua vivibilità e la sua visibilità. Battipaglia ha le capacità politiche, professionali ed umane, di badare a se stessa, senza ricorre a forze esterne. Professionalità e capacità non mancano, ma per interessi privati, si schiacciano realtà che potrebbero fungere da esempio per molti paesi d’Italia.