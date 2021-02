Giovanni Coscia –Bisogna attendere la riunione provinciale , in seno all’area di centro destra, al fine di esternare definitivamente, un probabile nome quale candidato sindaco. In pratica una poltrona per 3. TozzI, Zara e Tucci, a quanto sembra, sono quelli destinati alla discussione politica che avverrà in questa settimana, al fine di decidere definitivamente le sorti del centro destra in una città, quale Battipaglia, che appare non unita nella coalizione. Ci sarà da decidere, in quanto, Fratelli d’Italia, vanta la posizione sul nome del Dott Ugo Tozzi, ma il problema sussiste nel fatto che lo stesso partito della Meloni, ha due candidati sindaci: uno a Salerno e l’altro ad Eboli. Bisogna attendere anche per il Prof Enrico Tucci, che, nella qualità di coordinatore cittadino, ha da tempo lungo tempo, condotto il partito e la sua posizione resta al vaglio di Enzo Fasano e del comitato provinciale. E la posizione del Dott Fernando Zara? A quanto sembra, forse, potrebbe essere il nome sul quale il centro destra proietterà le sue ambizioni nella futura ma immediata campagna elettorale comunale.

Zara vanta almeno aòlcune liste civiche a suo su8pporto, che potrebbe convergere, nella eventualità di una sua nomination quyale candidato sindaco dell’area, all’interno della coalizione stessa. Un punto grosso a suo favore che potrebbe accontentare tutti e competere in maniera concreta per lo scranno da primo cittadino. Ma anche il centro sinistra, appare spaccato se non diviso nelle sue ambizioni di candidati. Al Momento, appare in pole position il Dott Visconti, in area PD, nel mentre, Alfredo Liguori, gode della sua posizione privilegiata di aver bloccato alcuni nomi importanti che sosterranno, pare, le sue tre liste. Ci saranno anche i 5 stelle, del quale concetto politico rimaniamo sempre astratti e cercarne di conoscerne le reali posizioni politiche, considerato il trambusto di scelte e di cambiamenti avvenuti da un giorno all’altro e che proseguono imperterriti quotidianamente. In forte calo nei sondaggi, i grillini potrebbero proporre Farina, già candidato alle ultime regionali. Ovviamente non mancherà l’attuale sindaco Cecilia Francese, la quale, a dispetto di tutti, potrebbe essere ancora una volta la vera sorpresa politica, riconfermando la sua posizione, in virtù ed in considerazione del trambusto politico delle varie aree politiche ancora in cerca di un assetto politico nel loro interno.