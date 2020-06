Giovanni Coscia – A proporre idee innovative per la città di Battipaglia, è Daniele Butrico, segretario cittadino della LEGA SALVINI PREMIER, il quale senza mezzi termini, raggiunto telefonicamente, espone il programma del partito. “Puntiamo alle prossime elezioni regionali ed amministrative, con la nostra posizione chiara e netta nel contesto della coalizione unita”. Il nostro indirizzo è puntato su candidati locali -afferma Butrico – alle prossime regionali, capaci di poterci rappresentare in maniera forte e decisa all’interno del consiglio regionale. “Battipaglia non può rimanere isolata – esordisce il segretario – in un contesto politico nel quale riveste e recita un ruolo importante come città capofila della piana del Sele e soprattutto come seconda città più grande della nostra provincia. E Butrico incalza anche sulla questione amministrativa cittadina, laddove la scarsa presenza della macchina comunale ha fatto sentire il suo peso anche durante la fase della pandemia. “ Ci si aspettava una presenza maggiore da parte di tutti i consiglieri comunali, in virtù di una emergenza non solo sanitaria, che ha portato allo sbando decine di attività commerciali. Non un sussidio, ne tanto meno un supporto da poter garantire nell’immediato futuro la ripresa economica. Ma l’attenzione del segretario della Lega, si sposta in maniera marcata, sulla questione del sito di stoccaggio, laddove, -afferma Daniele Butrico- la stessa amministrazione è stata puntualmente smentita dal ministro Costa, in quanto si tratta solo di attendere gli esiti delle elezioni regionali, e si dimostrerà che la città di Battipaglia, unitamente a quella di Pontecagnano, avranno la collocazione di un nuovo sito ufficiale di stoccaggio, uniformemente all’ampliamento di quello della vicina Eboli, che già crea problematiche ambientali. L’affermazione di Butrico, è supportata dalle affermazioni, guarda caso, del ministro dell’ambiente Sergio Costa, il quale ha ufficialmente dichiarato che a Battipaglia, vi sarà un nuovo sito di compostaggio, proprio nell’ex stabilimento STIR, a due passi dal centro abitato, considerando l’alto rischuo delle attività produttive del comparto agricolo, ma innanzitutto alla salvaguardia della salute per i cittadini tutti. “Va precisato, -continua Daniele Butrico – che questa amministrazione vede il suo vice Sindaco, a supporto delle liste di De Luca, che ha investito sulla nostra città il futuro compromesso dei nostri figli e delle generazioni a venire, in considerazione della scellerata decisione, di avere Battipaglia, come centro di compostaggio per i rifiuti dell’intera provincia, già satura di queste aziende che riciclano rifiuti e che soprattutto non sono state bonificate le discariche, nonostante le reiterate denunce, quelle di Grataglie e del Castelluccio. A chiudere il suo intervento, Daniele Butrico, lancia un appello ai cittadini di Battipaglia, affermando che – “è necessario ed estremamente importante, che la nostra città abbia ufficialmente una sua rappresentanza politica, in consiglio regionale e che non sia di supporto a candidati esterni alla nostra realtà politica”. Per quanto riguarda le elezioni amministrative del 2021, Butrico lancia l’ennesimo appello alla coalizione di centro destra: “E’ importante competere in maniera compatta, unendo le forze della nostra area politica, coinvolgendo la società civile e tutti coloro i quali hanno intenzione di contribuire alla risoluzione delle problematiche della nostra città, con idee e competenze”. “Per quanto riguarda la Lega –chiude Daniele Butrico – è quella di dare priorità al programma elettorale con la prima istanza l’individuazione di uomini adatti con risorse e competenze capaci di sollevare dalla crisi politica questa città e tracciare un identikit su una figura autoctona e di rinnovamento per la guida di questa città e che non siano i soliti volti e nomi noti, che da tempo imperversano come candidati del centro destra, conosciuti come vecchi amministratori e che nulla è stato ancora deciso nell’ambito del centro destra.

Continue Reading