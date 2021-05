(Giovanni Coscia) – Pagine di giornali; cronache cittadine a gettare fiumi di inutili commenti su una storia inventata ad arte, pur di crocifiggere, clandestinamente, l’attuale sindaco Cecilia Francese. Dicevamo dell’albero della discordia; un albero, che esiste realmente ed è situato in piazza Salvo D’acquisto, adiacente via Italia, che rappresenta argomentazioni infernali, per pseudo discussioni, dalle quali attingere demotivate argomentazioni, pur di gettare fango ed errori sul primo cittadino. Un albero secondo alcune locandine di giornali provinciali, dalle quali si evidenzia una “PROTESTA CITTADINA ELEVATA CONTRO IL SINDACO”. Tutto falso, in quanto, un lievissimo strato di asfalto, non è stato rimosso dalla base della stessa pianta. Eppure sono stati tirati in ballo ecologisti ed ambientalisti. Nulla corrisponde al vero. In verità, vi è una sola piccola pianta, un piccolo albero, alto 2 metri, che si eleva al lato della piazzetta in questione e sembra, considerati alcuni articoli sull’oggetto, una condizione pari a quella di Mosè, che dovette spartire le acque del Mar Rosso, per liberare gli Israeliti dalla furia omicida del Re d’Egitto Ramses II. Storia vecchia più del mondo ed a Battipaglia, un albero, avrebbe innalzato la protesta dei cittadini contro il sindaco, per un lieve strato di asfalto, non rimosso dalla base della pianta. Nulla di più inventato che una storia come quella su descritta. La verità, forse, consiste nel ravvisare una forza politica che in questi ultimi tempi, conferisce, non a caso, maggiore forza a Cecilia Francese.

A prescindere la resa di Alfredo Liguori, che ha deciso di non presentarsi con le sue liste, vi è anche e soprattutto, la defezione di un centro destra letteralmente allo sbando. Non a caso le dimissioni di coordinatore cittadino di Forza Italia, Prof. Italo Tucci, che lo ha comunicato proprio in queste ultime ore. La lega, con Santese responsabile cittadino, ha addirittura difficoltà a presentare una eventuale lista con i 24 candidati. Centro destra allo sbando, nel mentre il centro sinistra, perse le sue pedine fondamentali, cerca di porre rimedio ad un plebiscito verso Cecilia Francese, opponendo Antonio Visconti come candidato di area. La realtà è che i “pezzi migliori” del PD e della stessa area, non a caso hanno forgiato la propria coesione, proprio con Cecilia Francese. Resta Fernando Zara, in attesa di una sua imminente dichiarazione e, forse, unico politico a tentare di riunire le forze di centro destra. Quale verità? Quali possibilità per altri candidati? Nel frattempo, l’ex Senatore Roberto Napoli, ha confermato il totale appoggio all’attuale Sindaco, così come l’ex Giovanni Santomauro e tanti altri che hanno attraversato il Rubicone e si sono già recati dal primo cittadino. Si lavora in politica, nella città di Battipaglia, nel tentativo di contrastare l’avanzata, a mo’ di marcia trionfante, della Francese, che forse, avrebbe potuto fare qualcosa in più, certo, ma un albero, non può rappresentare una protesta, contro gli affamatori di una città, che chiede giustizia, per le discariche innumerevoli e non ancora bonificate. E si sprecano con un albero che non esiste. Allora Cecilia Francese, considerate queste puerili proteste, sarà riconfermata primo cittadino.