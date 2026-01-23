2 Febbraio 2026

BATTIPAGLIA, TERREMOTO POLITICO LA SINDACA AZZERA LA GIUNTA

admin 23 Gennaio 2026

Colpo di scena a Battipaglia. Il 22 gennaio 2026, la sindaca Cecilia Francese ha firmato un atto monocratico con cui ha revocato l’intera giunta comunale, mandando a casa tutti e sette gli assessori. Un provvedimento netto che segna una svolta nella crisi politica che da mesi attraversa Palazzo di Città, dopo il precedente congelamento delle deleghe assessorili.

Con un’unica decisione, il primo cittadino ha di fatto azzerato l’esecutivo, nel tentativo di ricomporre gli equilibri interni alla maggioranza e recuperare il tredicesimo voto in Consiglio comunale, divenuto determinante per la tenuta dell’amministrazione. Una scelta che smentisce le ipotesi circolate nei giorni scorsi su possibili dimissioni della sindaca finalizzate a una più ampia riorganizzazione politica.

L’azzeramento della giunta chiude, almeno per il momento, lo scenario di un “governo di fine mandato” sostenuto da settori dell’opposizione e apre invece una nuova fase di consultazioni politiche, che si preannuncia complessa e ricca di incognite.

Ora il confronto si sposta sulla formazione di un nuovo esecutivo e sulla verifica dei rapporti di forza all’interno del Consiglio comunale, chiamato a misurare, ancora una volta, la stabilità dell’amministrazione Francese.

