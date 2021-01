(Giovanni Coscia) – Dopo l’importante nome dell’Avv. Leonardo Mastia, che ha rinunciato alla candidatura per il centro destra, legati agli impegni professionali, il toto-candidato procede in maniera celere. Tanti i nomi che rimbalzano negli ambienti politici di centro destra. Tra una riunione e l’altra, si cerca di trovare un probabile nome quale candidato idoneo ed autoctono all’area di quello che una volta si chiamava popolo delle libertà. Tanti i nomi in verità e tra questi vi è anche quello di Monica Giuliano, forse in area Forza Italia, ma a quanto pare la scelta, è limitata a pochi altri nomi papabili. Da un sondaggio effettuato, rimbalza con forza il nome di Fernando Zara, già sindaco nel lontano 1994 e nel 1997, che potrebbe scalzare tutti ed abbracciare lo scettro di quel centro destra che al momento pare allo sbando. Addirittura le voci che rimbalzano, riguardano liste civiche appartenenti all’area destrista, senza i simboli di appartenenza. Va sottolineato, invece, che lo stesso Fernando Zara, che procede alacremente nel proporre le sue liste, risulta essere il nome che gli stessi battipagliesi, gradirebbero come candidato dell’area di centro destra.

Da una nostra indagine effettuata, risulta che in comuni limitrofi, in procinto di immediate elezioni comunali, le scelte di altrettanti candidati sindaco, con liste di centro destra, potrebbero assegnare proprio a Fernando Zara, la bandiera di candidato d’area. Inoltre, si rammenta che anche l’area di centro sinistra sta allestendo una probabile formazione politica da contrastare all’attuale sindaco Cecilia Francese, che gode comunque di una buona credibilità nel contesto e nel consesso civico locale. Ma si dovranno fare i conti anche con Alfredo Liguori, anch’egli ex sindaco, che proporrà la sua candidatura, con almeno 3 liste di appoggio, per lo scranno a palazzo di città. Ma sottolineato che la sorpresa, non del tutto inaspettata, spetta al nome dello stesso Zara, che potrebbe rimpadronirsi di quel centro destra, orfano da tempo, di un leader capace di far tornare alla vittoria una città che ha sempre guardato verso destra. In ballo anche Santomauro, Mirra e Lascaleia. Forse Rosario Rago non sarà più della competizione elettorale. Pare ci sia stato un probabile forfait dello stesso, a causa di impegni aziendali. Si attende anche di valutare la posizione del Dott. Ugo Tozzi, che vorrebbe o potrebbe vantare la posizione di candidato sindaco per Fratelli D’Italia. Tutto ancora da decidere. Ma Zara, è più presente che mai, nel centro destra, anche con gli appoggi politici regionali e nazionali. Aspettare la verifica di tutto, sia chiaro. In politica, quello che si decide oggi, dopo un’ora non vale più.