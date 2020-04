Non c’è pace tra gli ulivi, esclamò un uomo all’incirca duemila anni fa, nel Getsemani, dove aveva riunito i suoi seguaci. Doveva porre in chiaro alcune posizioni evidentemente. E così Battipaglia, non certo per l’accostamento storico e biblico, in questo momento difficile per tutti, la politica di certo ha lo spazio ed il tempo per chiarire alcuni faccende che la classe della ragion di governo, deve porre necessariamente in evidenza. E così giungono le dichiarazioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Prof Enrico Tucci, il quale, facendo seguito ad una dichiarazione del locale rappresentante il consiglio comunale, di Forza Italia, evidenzia alcuni atteggiamenti adottati, ed evidentemente non graditi, tanto che lo stesso coordinatore cittadino, Enrico Tucci, così si esprime a tale riguardo:



“La gestione approssimativa del governo locale in questo periodo è evidente e preoccupa i cittadini Battipagliesi; i tamponi effettuati senza un criterio logico ad amici e parenti, in un ambiente malsano a stretto contatto tra le persone; la gestione dei bonus fatta in modo non trasparente e in prima persona dalla sindaca e da qualche assessore sono la dimostrazione che il rispetto della salute e il rispetto per chi ha bisogno non esiste. Leggo con interesse una nota del coordinatore della lega Daniele Butrico sulla situazione del complesso che riceve i migranti, (RO.DO.PA. ndr) non un’idea e mentre noi cittadini siamo segregati in casa non si individuano strategie per rendere efficace le opere di contenimento. Forza Italia al di là delle polemiche aveva proposto alla sindaca una commissione da lei presieduta per accompagnare la città alla fase “due” del contagio e per individuare strategie per superare questo periodo. Abbiamo inoltre chiesto alla sindaca di considerare la proposta avanzata dal dottor Martino che prevedeva uno screening di massa. Oggi chiediamo che la gestione di un momento così delicato sia affidata a mani esperti e non a consiglieri ed assessori che consegnano pacchi a casa di amici. La città ha bisogno di certezze e nulla si fa per attenuare le difficoltà di tante persone. Battipaglia sveglia