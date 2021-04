(Giovanni Coscia) – E’ con una nota stampa, ricevuta da Daniele Butrico, Segretario cittadino della Lega, sez. di Battipaglia, che annuncia ufficialment4e le proprie dimissioni. Butrico Così specifica: “Vi scrivo la presente per comunicarvi le miei dimissioni da Segretario CITTADINO DELLA LEGA SALVINI PREMIER DI BATTIPAGLIA, a conclusione di un percorso iniziato circa due anni e mezzo fa. Un periodo nel quale ho lavorato, sempre con grande e costante collaborazione con il coordinamento cittadino, per rafforzare l’Unità del partito in città e lavorando, faticosamente per cercare di riavvicinarlo alla società civile.

Un percorso di unità che deve proseguire e che ho sempre concepito, riprendendo alcune mie parole ad una assemblea nei giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche di marzo 2018, come unità vera a partire da questa città, dai rapporti tra di noi, nel valore che vogliamo dare a questo percorso comune, di un partito che sappia diventare comunità politica, nel rispetto delle diverse sensibilità che devono essere sempre di più un punto di forza, e non il recinto di personalismi e di nostalgiche rendite di potere. In questi due anni e mezzo ho traghettato il Partito cittadino, nelle diverse competizioni elettorali ho visto raggiungere risultati positivi in termini di consenso, mi viene in mente l’elezione dell’onorevole Gianluca Cantalamessa eletto nel collegio di Battipaglia alle elezioni politiche di marzo 2018 ,il 26% raggiunto alle elezioni europee del 2019 e infine le elezioni regionali tenute a settembre del 2020 dove la lega e risultato il primo partito nell’ambito del cdx , ma soprattutto, nell’ultimo anno, registrare la grande partecipazione dei nostri concittadini, un momento che ho vissuto come un richiamo da parte degli iscritti ad un impegno ancora maggiore. Concludo questo percorso, iniziato con l’obiettivo principale di lavorare per la mia citta’, grato per la stima, la collaborazione e il sostegno avuto da tanti dirigenti e iscritti in questi anni Sono personalmente convinto che ogni incarico che ci viene affidato debba avere un termine nel quale, con responsabilità, ho deciso di farmi da parte, lasciando spazio ad altri. Posso testimoniare che il Partito in città ha la fortuna di avere giovani donne e uomini in grado di guidarlo nei prossimi anni, insieme a tanti dirigenti che con la loro esperienza e cultura politica, potranno farlo crescere sempre di piu’ a Battipaglia. Con le mie dimissioni voglio dare una spinta ulteriore verso l’unificazione di tutti gli iscritti in un partito unico guidato da un unico segretario. Di questo percorso iniziato il 25/05/2018 come segretario dell’partito Lega Salvini Premier sono grato di aver lavorato. a stretto contatto con Giovanni Tiberio e Roberto Trotta. Non smetterò di portare il mio contributo per la crescita e per la costruzione di una proposta politica, forte e condivisa, per il futuro della città di Battipaglia a poco più di sei mesi dalla tornata elettorale delle elezioni amministrative’